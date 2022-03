Prefeito assina ordem de serviço de microrrevestimento e serviços são iniciados

Este é apenas um, dos muitos investimentos para o município e é uma conquista da população

A ordem de serviço foi assinada na manhã de quinta-feira (10) dando autorização para o início das obras de microrrevestimento e reciclagem de ruas e avenidas no município de Alta Floresta. A cerimônia de assinatura, realizada no bairro Jardim das Araras, contou com a presença de secretários da gestão, vereadores, representantes da construtora e comunidade.

Os trabalhos que garantirão mais qualidade e durabilidade são realizados em várias etapas, desde o preparo e recuperação do pavimento até o microrrevestimento. Será feita uma reciclagem em toda a extensão da perimetral Rogério Silva, retirando o antigo pavimento, fazendo um novo e posteriormente o microrrevestimento. “São 249 ruas dentro da cidade locado com vários tipos de serviço, o microrrevestimento faz o fechamento dando uma durabilidade maior para posterior não ter infiltração e manter a drenagem perfeita”, destacou o engenheiro responsável, Edmilson Lopes Rufino.

O município contou com investimento de R$ 29.461.448,64 em emenda parlamentar e R$ 1.880.518,00 de contrapartida do município em recursos próprios, totalizando a obra no valor de R$ 31.341.966,64. Os recursos parlamentares são do Senador Carlos Fávaro, deputado federal Neri Gueller e deputado estadual Ondanir Bortolini “Nininho”.

Para o vereador presidente da mesa diretora na Câmara, o investimento é um marco da gestão Chico Gamba. “Isso é histórico para Alta Floresta, se você pegar os prefeitos desde o início de Alta Floresta nunca se conseguiu tanto investimento do governo do estado e do governo federal em um ano de mandato. Nenhum município tinha convênio nessa natureza de microrrevestimento, nesse valor de 31 milhões, então Alta Floresta foi premiada, nossos agradecimentos a nova força política de Alta Floresta a nossa bancada de deputados e senadores”, destacou o vereador Oslen Dias “Tuti”.

A conquista é agradecida pelo prefeito Valdemar Gamba, que enfatizou o início das conversações sobre o microrrevestimento no município com o Senador Carlos Fávaro e deputado estadual “Nininho”, que inicialmente houve a liberação de R$ 10 milhões e que após estudo técnico para a elaboração do projeto, o valor necessário aumentou, levando em consideração as condições das ruas em todo o município. “Temos o projeto e temos hoje a felicidade de estar aqui dando a ordem de serviço para iniciar esse trabalho de 98.6 quilômetros, entre estes são13 quilômetros de reciclagem. Então esse olhar de fazer o micropavimento é de conservação para dar durabilidade”.

O lançamento oficial de todo esse trabalho de recuperação das vias deve acontecer nas próximas semanas. A recuperação teve início no bairro Jardim das Araras e prossegue conforme cronograma.

Eliza Gund – ASCOM