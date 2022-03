Vereadores participam da assinatura da ordem de serviço para a obra de microrrevestimento em 249 ruas e avenidas

O prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba (PSD), assinou na manhã de quinta-feira (10/03) a ordem de serviço para o início das obras de microrrevestimento de ruas e avenidas pavimentadas da cidade.

O evento aconteceu no bairro Jardim Araras e contou com a presença de secretários, secretárias e servidores da prefeitura, moradores do bairro, empresários, rotarianos.

A vereadora Leonice Klaus dos Santos (PDT) e os vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal, Adelson da Silva Rezende (PDT), Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), Bernardo Patrício dos Santos (MDB), Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC) e Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos) também assinaram a ordem de serviço e comemoraram a conquista para o município.

As obras fazem parte do convênio assinado entre a Prefeitura de Alta Floresta e o Governo de Mato Grosso no valor de R$ 31 milhões para obras de conservação e restauração de 249 ruas e avenidas, que abrangem uma área total de 170,5 mil metros quadrados e representam 80% das vias do município. Ao todo, segundo o prefeito Valdemar Gamba, serão revitalizados 98,6 quilômetros.

O recurso, pouco mais de R$ 29 milhões, foi destinado pelo Governo do Estado através de uma ação do senador Carlos Fávaro (PSD), com a participação do deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), o Nininho, e do deputado federal Neri Geller (PP), e conta com a contrapartida do município de R$ 1,8 milhão.

Além de proporcionar mais qualidade de vida para a população, as obras irão promover o rejuvenescimento do pavimento das ruas e avenidas que com o tempo já estavam deterioradas e traziam prejuízos ao ir e vir do cidadão, em razão de poeira, lama e buracos.

“Venho com muita alegria agradecer o senador Carlos Fávaro e os deputados Nininho e Neri Geller por atender esse pedido nosso, juntamente com Tuti, Ailton e Naldo e hoje a população está sendo atendida”, agradeceu a vereadora Leonice.

“É uma obra muito importante, vai ficar na história esse montante de recurso que o nosso prefeito Chico Gamba junto com o seu grupo político tem conseguido para Alta Floresta. É um recurso que veio em boa hora, então, só tem que parabenizar por tudo que vem sendo feito”, disse o vereador Bernardo Patrício dos Santos.

“É de grande importância, são R$ 31 milhões de investimentos no nosso município, é saúde, foi promessa de campanha e agora está sendo cumprida. Esperamos que esse trabalho seja de grande qualidade para que o município fique satisfeito com o trabalho que será realizado”, frisou o vereador Adelson Servidor.

“Quero agradecer ao deputado estadual Nininho, ao deputado federal Neri Geller e ao senador Fávaro por ter atendido um pedido meu, da Leonice, do Naldo e do Tuti, e parabenizar a população de Alta Floresta por essa conquista”, agradeceu o vereador Francisco Ailton.

“Quero parabenizar o prefeito Chico Gamba e todos os vereadores que estão trabalhando em conjunto para poder fazer essa revitalização desse asfalto. Alta Floresta é uma cidade polo e os deputados têm ajudado e estamos muito contentes em poder contar com essa ajuda”, destacou o veador Douglas Teixeira.

“Gostaria de agradecer ao deputado Nininho, ao deputado federal Neri Geller, e ao nosso senador Carlos Favaro e ao governador Mauro Mendes por destinar esse recurso e ao nosso prefeito que deu a contrapartida para fazer esse microrrevestimento no valor de R$ 31 milhões. Foi um pedido meu, do Ailton, da Leonice e do Tuti, então é só agradecimento, e dar os parabéns para a população que vai ganhar esse presente que há muito pedia”, disse o vereador Naldo da Pista.

“Quero agradecer essa nova força política de Alta Floresta o deputado Nininho, o senador Carlos Fávaro, o deputado federal Neri Geller, e o governador Mauro Mendes. Na história de Alta Floresta não teve tanto investimento de um governo do estado como está acontecendo agora, são R$ 250 milhões em investimento através da nossa força política dos nossos deputados e do nosso senador”, enalteceu o presidente Tuti ao destacar a construção do novo hospital regional, da ponte no Rio Teles Pires, na região do Porto de Areia, a pavimentação do primeiro trecho da MT-325 sentido Pista do Cabeça e a licitação da pavimentação da MT-325 sentido Rio Teles Pires, na divisa com o estado do Pará.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa