Vereador Pitoco elogia administração pela agilidade na construção de dois bueiros na 3ª Sul

Na semana passada o vereador Derci Paulo Trevisan (PSDB) e o secretário de infraestrutura de Alta Floresta, Roberto Patel, percorreram as estradas vicinais 1ª Sul, 2ª Sul e 3ª Sul visando verificar as condições de trafegabilidade e identificaram alguns pontos que necessitavam ser recuperados. A demanda foi pauta principal de uma indicação feita pelo vereador ao Executivo Municipal que foi atendida no começo desta semana.

Conforme o vereador Pitoco, a equipe coordenada pelo servidor Adesio construiu dois bueiros tubulares com tubos corrugados de PVC na Vicinal 3ª Sul e resolveu o problema nos dois locais. Em um dos bueiros, a equipe utilizou nove metros de tubos, além de 16 cargas de terra e 4 cargas de cascalhos para fazer o aterro.

“O secretário de infraestrutura Roberto Patel e o prefeito Chico Gamba estão de parabéns pela agilidade na realização dos trabalhos de recuperação da nossa malha viária”, elogiou o vereador.

Pitoco também destacou a reativação da fábrica de aduelas e a aquisição dos tubos corrugados de PVC. Na avaliação do vereador, essas duas ações da administração municipal têm feito a diferença na execução dos serviços de manutenção, recuperação e construção de pontes e bueiros por proporcionar maior agilidade na execução do serviço.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa