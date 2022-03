Senador Fávaro assume compromisso com demandas de Tuti, Leonice, Naldo e Ailton

O senador Carlos Fávaro assumiu mais um compromisso de priorizar as demandas enviadas pelos vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos) e da vereadora Leonice Klaus dos Santos (PDT).

Por meio do ofício 0036/2022, do dia 31 de janeiro, enviado por sua assessoria política, o senador reforça o compromisso de se empenhar para viabilizar emenda para a aquisição de duas patrulhas mecanizadas e dois veículos utilitários para atender a agricultura familiar do município. O pedido foi oficializado pelos quatro vereadores através do ofício nº 029/2021.

“Informamos que o senador Carlos Fávaro fará gestão para o sucesso do referido pleito”, destacou Renancildo Soares de França, assessor do senador.

Os vereadores agradeceram a resposta do senador e o compromisso de continuar se empenhando para atender as demandas de Alta Floresta, principalmente as suas demandas.

Eles também enalteceram a importância da aquisição das duas patrulhas mecanizadas e dos veículos para dar assistência, como forma de investir no desenvolvimento da agricultura familiar no município, que conta com centenas de famílias que tiram o sustento da agricultura e muitas vezes dependem do apoio e do suporte do poder público.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa