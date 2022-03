Vereador Marcos Menin homenageia Rotary Club Alta Floresta com Moção de Congratulações

A Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta aprovou na Sessão Ordinária de quinta-feira (03/2) a Moção de Congratulações nº 006/2022 de autoria do vereador Marcos Roberto Meinin (MDB) em homenagem ao Rotary Club Alta Floresta pelos relevantes serviços humanitários prestados ao município de Alta Floresta.

A homenagem feita pelo vice-presidente do Poder Legislativo reconhece a atuação firme do Rotary Club Alta Floresta em atividades de associações de defesa de direitos sociais, com projetos humanitários para amenizar carências existentes no município.

A Moção de Congratulações enaltece ainda o atendimento das inúmeras demandas no município, como: banco de cadeiras de rodas, entregas de muletas, andadores, camas hospitalares. Além do desenvolvimento de atividades de organizações associativas à cultura e à arte.

Menin também parabenizou os 117 anos de Rotary no mundo e destacou a fundação do Rotary Club em 23 de fevereiro de 1905, pelo advogado americano Paul Harris, como forma de unir os profissionais de diferentes setores para trocar ideias e fazer a diferença na sociedade.

Atualmente o Rotary Internacional é uma organização de voluntários que se congregam em mais de 34.000 Rotary Clubs espalhados em cerca de 215 países e regiões geográficas, com cerca de 1,3 milhões de membros chamados rotarianos.

No município de Alta Floresta, o Rotary Club está presidido pelo empresário Aurelino Vieira da Silva e completou 41 anos no dia 06 de novembro de 2021. A corporação tem como colaboradores mais antigos Nilson José Boschiroli, Gabriel de Almeida Navarro e Manuel Esteves.

“É tão bom quando a gente resolve dar uma moção para uma pessoa e agora imagina a gente dar uma moção para um clube de serviço aonde o intuito é só servir, então, em nome do vereador Marcos Menin e de todos os vereadores e vereadoras de Alta Floresta nós estamos homenageando vocês. Parabéns pelo belíssimo trabalho e continuem ajudando, continuem servindo”, disse Menin.

A Moção de Congratulações foi subscrita por todos os vereadores.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa