Prefeito assume compromisso perante moradores de pavimentar ruas do Boa Esperança

A vereadora Leonice Klaus dos Santos (PDT) tem apresentado para o Executivo Municipal inúmeras demandas que chegam até seu gabinete através de pedidos e reivindicações da população e esta semana a pavimentação de várias ruas do bairro Boa Esperança foi assunto de uma importante reunião envolvendo a vereadora, o prefeito Valdemar Gamba, os moradores e os vereadores Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e Reginaldo Luiz da Silva “Naldo da Pista” (Republicanos).

Em 2021, a vereadora Leonice Klaus conseguiu com o deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), o Nininho, e o deputado federal Neri Geller (PP), emenda parlamentar para a pavimentação da Rua Barão do Amazonas e da Rua Visconde de Inhaúma.

Leonice também conseguiu recurso para concluir a pavimentação da Avenida Perimetral NW e buscou junto ao Executivo Municipal a pavimentação do restante das ruas que ainda não conta com o pavimento.

A convite da vereadora Leonice o prefeito Valdemar Gamba foi até o bairro para ouvir os moradores e assumiu o compromisso de pavimentar o restante das ruas.

“Levei o prefeito até o bairro para ele ver a necessidade da pavimentação para a população que ainda não conta com esse benefício, com isso os moradores tiveram a oportunidade de cobrar junto comigo esta melhoria. Então, agora com o compromisso do prefeito feito perante os moradores vamos cobrar agilidade na execução dessas obras. Agradecemos o prefeito pela atenção em ter atendido o meu convite e por se comprometer com uma obra tão importante para o bairro Boa Esperança”, frisou a vereadora Leonice.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa