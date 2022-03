Vereador Pitoco intermedia reunião com o Executivo para tratar sobre regularização das chácaras de recreio

O vereador Derci Paulo Trevisan “Pitoco” (PSDB) intermediou uma reunião entre os proprietários de loteamentos de chácaras no entorno da cidade de Alta Floresta, as chamadas Chácaras de Recreio, com o prefeito Valdemar Gamba, o secretário de governo, gestão e planejamento, Robson Quintino, e o procurador jurídico Kleber Coutinho, para tratar sobre a regularização das chácaras.

A reunião aconteceu no gabinete do prefeito e contou com a presença dos empresários Dercio Vilmar Kynast, Edson Arroteia, Suetonio Bricate Paz e Milton Júnior. Além do vereador Adelson da Silva Rezende (PDT).

A regularização dessas chácaras é uma promessa de campanha do vereador Pitoco e desde o início do mandato o parlamentar busca junto ao Executivo Municipal uma medida legal para viabilizar a solução desse impasse enfrentado pelos proprietários. Atualmente existem aproximadamente 3 mil chácaras no entorno do perímetro urbano de Alta Floresta.

Conforme o vereador Pitoco, a reunião serviu para definir os últimos detalhes no processo de regularização desses loteamentos.

O secretário de governo, gestão e planejamento explicou que o município não tem legislação clara em relação a este tipo específico de regularização, mas informou que o parcelamento de solo protocolado recentemente na Câmara Municipal servirá de instrumento para sanar esta questão.

Robson Quintino também ressaltou que a gestão municipal vai ampliar as discussões sobre a atualização do Plano Diretor do município, inclusive com a participação dos entes envolvidos nesse processo. Segundo ele, a última revisão foi realizada há 19 anos.

“A prefeitura está readequando desde o código de obra e postura, parcelamento do solo, o próprio plano diretor, que a gente vai avançar essa discussão com a associação das empresas loteadoras, para dar condições dessas regularizações”, afirmou.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa