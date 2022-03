Vereadores Tuti, Bernardo e Ailton visitam canteiro de obras da ponte da MT-419

Os vereadores Oslen Dias dos Santos (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Bernardo Patrício dos Santos (MDB), e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) visitaram na tarde de quarta-feira (23/2) o canteiro de obras da ponte de concreto que o Governo do Estado vai construir sobre o Rio Teles Pires, na MT-419 interligando os municípios de Carlinda e Novo Mundo.

Os vereadores conheceram a construção do alojamento dos trabalhadores da empresa, que vai executar a obra e foram informados que a estimativa é de que a construção da ponte demore três anos. A ponte terá uma extensão de 693 metros e o investimento será de R$ 67 milhões.

Tuti, Bernardo e Ailton parabenizaram o governo do estado pelo investimento e enalteceram a importância da obra para o município de Alta Floresta e toda a região por proporcionar melhorias na logística de transporte e escoação da produção do agronegócio.

Para os vereadores o desenvolvimento de Alta Floresta está ligado diretamente na logística de transporte da produção e a construção desta ponte, como outras obras do governo do estado em andamento na região, será fundamental para alavancar ainda mais o desenvolvimento do agronegócio em Alta Floresta e nos municípios vizinhos.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa