Quadro depressivo leva Sargento do Corpo de Bombeiro de Alta Floresta a óbito

Afastado de suas atividades desde o último dia 14 de novembro para tratamento de quadro depressivo, o 3º Sargento Helden acabou vindo a óbito na manhã da última quarta (1).

De acordo com a narrativa do boletim de ocorrência, o 2º Sargento Cavalher foi o responsável pelo atendimento ao companheiro de profissão após solicitação da esposa do oficial. Ao chegar no local, a vítima encontrava com uma corda no pescoço amarrada a um pé de jabuticabeira. Imediatamente eles iniciaram a RCP, até porque o corpo da vítima ainda estava quente. Os procedimentos seguiram até o Hospital Regional Albert Sabin, porém, sem êxito.

O 3º Sargento Helden Correa da Silva, 38 anos, era natural de Canarana-MT e residia n Rua São Geraldo no Bairro Boa Nova II em Alta Floresta/MT. Essa é a terceira morte por suicídio registrada na 7ª Cia Independente dos Bombeiros Militares.

Amigos e colegas de profissão estão bastantes abalados com o acontecido, pois, o Sargento Helden era muito querido por todos que integram a 7ª Cia dos Bombeiros Militares de Alta Floresta.

O Comando Regional chegou a emitir uma nota oficial informando o óbito, o velório realizado na Funerária Nsa Aparecida e o sepultamento do oficial, que aconteceu as 16h00 da quarta (1) no Cemitério Jardim da Saudade.

Nilson James – Jornal O Diário