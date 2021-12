Parque Florestal e Secretaria de Meio Ambiente são pontos fixos de coleta de lixo eletrônico

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável instituiu oficialmente dois pontos para coleta de lixo eletrônico. O Parque Natural Municipal Florestal de Sinop e a secretaria receberão durante o ano todo, objetos danificados que precisam da rede elétrica para funcionar ou carregar. O serviço será disponibilizado como forma de evitar que esses materiais sejam descartados em lotes vazios ou à beira das estradas e reservas.

“Com o sucesso da Campanha Leve percebemos que Sinop precisa de forma emergencial de um local adequado e correto para receber todos esses materiais. Somente no prazo de 30 dias, quando vigorou a campanha, foram arrecadados mais de 15 toneladas de eletrônicos inservíveis. Esse é um material perigoso que causa grande contaminação se tiver contato com o solo”, explicou a secretaria da pasta, Ivete Mallmann.

A gestora informou ainda que em todo o estado de Mato Grosso apenas uma empresa é ambientalmente licenciada para reciclar esse material. “A nossa maior dificuldade em fazer essa coleta, é exatamente por ter apenas uma empresa, que fica na capital Cuiabá, que está autorizada a receber e dar a destinação correta a todo esse volume de material. Mas com a Campanha Leve, conseguimos abrir portas de parcerias com uma transportadora e com a empresa que recicla”, comentou.

Apesar de receber os eletrônicos ao longo do ano, todo material ficará estocado e fará parte da segunda edição da Campanha Leve, que acontecerá no período de aniversário da cidade, no ano de 2022. “Nós vamos repetir essa campanha no ano que vem [2022], no mesmo período em que aconteceu em 2021, e todo esse material recolhido ao longo do ano será inserido na campanha e transportada para a empresa em Cuiabá”, esclareceu Ivete.

1ª EDIÇÃO

A primeira edição da Campanha Leve arrecadou pouco mais de 15 toneladas, batendo a meta estipulada pela secretaria. O material já está encaixotado e será levado para empresa Ecodescartes que fará a aquisição. Todo valor conquistado com a venda será revertido, integralmente, ao Hospital do Câncer de Mato Grosso, que contribuirá com o tratamento de pacientes oncológicos.

A campanha foi lançada oficialmente no dia 08 de setembro, integrando as atividades de aniversário da cidade e, encerrou no dia 30 do mesmo mês.

ENDEREÇO

PARQUE FLORESTAL: Rua das Orquídeas no Jardim Primaveras

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE: Rua das Amendoeiras, nº 327, Centro – ao lado do Hospital Regional de Sinop

Roneir Corrêa – Assessoria da Prefeitura