Alta Floresta: Prefeitura promoveu força tarefa para limpeza no Cemitério Municipal

Com a proximidade do dia de finados (02/11) a prefeitura por meio da direção de Governo, intensifica os trabalhos de limpeza a fim de deixar o Cemitério Municipal Jardim da Saudade, localizado no setor das Araras, ainda mais limpo e conservado para receber as pessoas da cidade e da região que farão homenagens aos seus entes queridos neste dia de finados.

Para isso foram realizados nos últimos dias, serviços de limpeza e manutenção do local, como a poda de árvores, corte de grama, folhas secas e lixos também foram retirados do cemitério.

Os Moradores devem também concluir trabalhos como obras, pintura e manutenção de túmulos até o dia 28 de outubro. Para auxiliar na limpeza, a prefeitura disponibilizará no final de semana, entre os dias 29 e 31 de outubro, um caminhão pipa com água, devido a pressão da água encanada no local não suportar a demanda nestes momentos de limpeza.

No Dia de Finados o cemitério municipal permanecerá aberto das 07h até às 18h.

Eliza Gund ASCOM