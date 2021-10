Ciclo de debates discutiu perspectivas e alternativas para o desenvolvimento econômico da região

Na sexta-feira (15) o município de Alta Floresta sediou um Ciclo de Debates “AMAZÔNIA – Proteção, Economia e Perspectivas” para a discussão de alternativas em prol do desenvolvimento territorial, do extremo norte Mato-grossense, que contou com a presença de representantes de municípios vizinhos.

O encontro foi realizado no auditório do Caleche Park Hotel, onde a roda de conversa possibilitou a apresentação das demandas locais e regionais, fomentando as alterativas que cidades e instituições promovem em nossa região, para o Diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra, o ex-ministro Joaquim Levy.

Ao final do encontro o prefeito Valdemar Gamba destacou que “Fomos uma região que foi campeã de desmatamento, de número de queimadas e depois fomos o campeão inverso disso, de redução de desmatamento e redução de queimadas, hoje Alta Floresta é um município referência para vários estados, para todo o estado de Mato Grosso, e que depois desse trabalho, o mundo todo veio para ver de que forma a gente fez, porque parecia uma coisa até impossível fazer o que nós fizemos aqui, 80% buscava que a gente saísse da lista negra e Alta Floresta conseguiu fazer isso e ser vista com outros olhos, tanto na mídia nacional e internacional e até favorecendo os negócios, aquilo que a gente possa fazer, nossas exportações, nós temos muita produção aqui que vai para o mercado interno então nós temos que estar com esse trabalho que deu resultado e graças a Deus a gente está conseguindo fazer esses negócios para fora do Brasil”.

Foram discutidas as ações tomadas durante o decorrer dos anos para um desenvolvimento equilibrado, vislumbrando a manutenção produtiva e alternativas de menor impacto socioeconômico e ambiental.

“É um bom exemplo de como o Brasil consegue trabalhar a questão ambiental junto com a questão do crescimento econômico e inclusivo. Porque é uma região em que a grande propriedade tem sucesso e também o pequeno produtor consegue ter a sua terra regularizada, consegue regular a questão do meio ambiente, não precisa ter medo do Ibama, então esse aqui é um evento para todo o país e hoje tive a oportunidade de conversar com todos os municípios aqui perto que também estão caminhando na mesma direção e com essa mesma confiança e característica do povo daqui, de saber que nada resiste ao trabalho”, Joaquim Levy.

Eliza Gund ASCOM