MT: recém-nascida morre asfixiada ao dormir com pais e mais 3 crianças

Uma menina de apenas 22 dias morreu na madrugada deste sábado (9), numa residência no bairro Mapim, em Várzea Grande.

De acordo com o registro da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que esteve no local para socorrer a criança.

Segundo a mãe do bebê, por volta das 2h, ela acordou e percebeu que a criança não respirava. Imediatamente, ela acionou a equipe do Samu que esteve no local e constatou a morte da menina que apresentava sinais de asfixia mecânica com sangramento nasal.

Os médicos não conseguiram constatar se o fato foi intencional ou acidental, já que a criança dormia na mesma cama que os pais e outras três crianças.

As equipes da Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também estiveram no local para realizar os procedimentos necessários. O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil.

Emily Magalhães/Folhamax