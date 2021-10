Operação Abafa 2021 aplica R$ 2,5 milhões em multas por desmate ilegal com uso não autorizado do fogo

Quatro fazendas foram alvos das fiscalizações na primeira semana da Operação integrada ‘Abafa Amazônia 2021’, deflagrada na última quinta-feira (07.10), na Região Norte de Mato Grosso. Em dois dias de ação, o valor de multas aplicadas chegou a R$ 2.583.000,00 aos infratores, donos de grandes propriedades na zona rural das cidades de Apiacás, Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde, acusados de destruir 981 hectares de vegetação com uso do fogo durante o período proibitivo.

A realização deste trabalho é resultado do investimento de R$ 73 milhões realizado pelo Governo de Mato Grosso para as diversas ações de combate à temporada de incêndios florestais 2021. As instituições foram fortalecidas com equipamentos, veículos, dentre outras medidas para proteção dos Biomas que apresentaram satisfatória redução na incidência de focos de calor na vegetação: Pantanal 92%, Cerrado 53% e Amazônia 38%.

Essas propriedades entraram na mira da fiscalização após identificação de focos de calor, detectados através do monitoramento de imagens via satélite, realizado pelo Batalhão de Emergências Ambientais (BEA).

Em campo, as equipes estiveram em uma fazenda de 7.740 hectares, localizada em Nova Bandeirantes (a 997 km de Cuiabá) para reconhecimento da área destruída. A infração foi confirmada durante inspeção, que constatou uma devastação de 220 hectares de vegetação. Somente nesta propriedade, a multa aplicada pelo crime ambiental foi de R$ 395.000,00. No chão, as marcas da destruição: árvores de aproximadamente cinco metros foram derrubadas. Além disso, troncos queimados e cinzas ainda estavam no local, um sinal que fogo foi usado naquela área, conforme apontou o monitoramento no dia 28 de agosto deste ano, quando o satélite identificou 34 focos de calor.

Na mesma região, os agentes ainda aplicaram R$ 2.188,000,00 multas em outras três fazendas que também utilizaram o fogo para destruir áreas de vegetação. No total, foram fiscalizados 586 hectares de áreas, o que comprovou o crime ambiental.

Segundo informação do agente de fiscalização, dentro dessas áreas podem haver espécies de árvores nativas que são terminantemente proibidas de corte, mas que podem ter sido destruídas nessas queimadas.

“Aqui nós estamos dentro do bioma Amazônia, podemos encontrar espécies como a Castanheira, uma árvore que não pode ser cortada, não pode ser transportada, deve ser preservada. Além disso, temos outras que contribuem para a vida da fauna e flora deste bioma que acaba sendo prejudicada pela destruição com o fogo”, declarou agente de fiscalização do CBMMT.

A operação ainda permanece em andamento sob coordenação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, integrado com as demais forças de segurança realizando os ciclos de fiscalização nesta primeira quinzena de outubro.

A carreta do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) da Sesp-MT foi deslocada para a cidade de Nova Bandeirantes. Segundo informações do chefe da ‘Operação Abafa 2021’, a tecnologia desta unidade é usada pelas equipes que atuam na operação, facilitando a rápida atualização de diversas informações da operação, detalhes dos locais desmatados, além da produção de registro de infração com as multas aplicadas.

Fiscalizações aéreas

Outra força nos trabalhos de fiscalização é realizada pela equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). O helicóptero está sobrevoando os pontos mais distantes com os militares do CBMMT para identificar áreas desmatadas onde não é possível chegar pela terra. A chuva que caiu região dificulta o acesso nas estradas que têm pontos de atoleiros.

A Operação ‘Abafa Amazônia 2021’ é coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), além das demais forças integradas na operação: Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e Perícia Oficial de Identificação (Politec).

Carlos Celestino | Secom-MT