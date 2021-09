Ocupação de UTIs volta a subir e MT registra 14 mortes

A taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em Mato Grosso voltou a subir, como apontam dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) ontem quinta-feira (16). Com a atualização, o estado passou a contabilizar 14 novas mortes pela covid-19.

No painel epidemiológico anterior, a SES contabilizava 51,46% de ocupação das UTIs, valor que subiu para 56,45% com a atualização. A alta se dá após anúncio de fechamento de leitos pelo Estado, em virtude do arrefecimento da pandemia.

De acordo com o novo balanço, Mato Grosso passou a contabilizar 529.808 contágios, dos quais em 510.769 casos as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, ao todo, 13.688 vítimas não resistiram à covid e morreram devido a complicações.

As cidades com mais casos são: Cuiabá (109.230), Rondonópolis (37.383), Várzea Grande (36.781), Sinop (25.540), Sorriso (18.049), Tangará da Serra (17.614), Lucas do Rio Verde (15.544), Primavera do Leste (14.613), Cáceres (11.682) e Barra do Garças (10.532).

Até quarta-feira (15), o governo federal confirmou 21.034.610 casos e 588.597 óbitos oriundos da doença. No levantamento do dia anterior, o país tinha 21.019.830 contágios e 587.797 mortes.

Khayo Ribeiro/Gazeta Digital