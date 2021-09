VIVÊNCIA – Estudantes visitam Galeria de Artes Inês Grade e conhecem obras de artistas locais

FAZENDO ARTE FORA DOS ESPAÇOS ESCOLARES NA ABORDAGEM TRIANGULAR: LEITURA, CONTEXTUALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ARTES

Os estudantes do 2º ano do 1º ciclo, da Escola Estadual Manoel Bandeira, estão enfrentando o distanciamento, aprimorando as percepções, vivência de mundo e de olhares sobre outros pontos de vista em outros momentos e espaços históricos, desenvolvendo suas habilidades no campo da arte.

Este movimento foi realizando através da visita a Galeria de Artes “Inês Grades”, no centro Cultural de Alta Floresta/MT, com objetivo de apresentar aos estudantes as obras realizadas pelos artistas da nossa cidade tendo como tema: Olhares artísticos sobre a A Amazônia Mato Grossense, com ações da proposta triangular em arte: leitura, contextualização e produção, amparado nos pilares da autora Ana Mae Barbosa, que dá ênfase no ensino da arte como forma contextualizada de ver a arte e a cultura.

O projeto em andamento início neste mês de setembro e terá seu fechamento no final de novembro com uma noite de exposição das produções dos estudantes. Todos os trabalhos serão realizados inicialmente em folhas A-4 e finalizando com A-3, e para pintura será utilizado giz de cera, e ainda, durante esta ações também serão construídas obras de arte em formato de telas com materiais reciclados (tampinha de garrafas pets, caixas de leite, shampoo, perfume).

Com esta a articulação dos três eixos das ações triangular é possível que o educando aprenda a ler o mundo de forma mais ampla e sensível e com este trabalho em desenvolvimento possibilitará, por meio de informações e reflexões acerca do contexto e do mundo onde o educando está inserido, o desenvolvimento do conhecimento em Arte.

Segundo professora “Rudimaria dos Santos”, a, vale ressaltar que a arte seja compreendida como criação agregada de cultura e ideologias políticas, econômicas e sociais do contexto onde está inserida, é fundamental a mediação do professor em sala de aula, numa dialética interdisciplinar e contextualizada sem deixar de observar e registrar os olhares, sentimentos, emoções, estarem vivenciando estes momentos.

Nilson James