Muito Mato- Programa seleciona artista para aceleração de carreira musical

O projeto Muito Mato – Aceleradora e Incubadora musical seleciona até o dia 24 de setembro, um artista (solo, banda, duo ou trio) para gravar um single em estúdio e promovê-lo com o suporte de uma equipe de profissionais que cuidará de todas as etapas de produção, divulgação e incubação do trabalho a ser lançado.

O Programa de Aceleração Muito Mato será gratuito e aberto para todos os artistas que residem e atuam no estado de Mato Grosso. Para participar, será necessário preencher uma ficha de inscrição disponível no endereço eletrônico https://muitomatomtmt.wixsite.com/mtmt com dados do artista e do seu projeto, um vídeo explicando os motivos para seu projeto ser selecionado, dentre outras informações complementares. O artista selecionado será assessorado pela incubadora pelo período de 60 dias.

Para André Coruja, músico e idealizador do projeto, o programa de aceleração é uma oportunidade para que os artistas de Mato Grosso possam vivenciar uma experiência de gestão e carreira artística: “Como artista, sei que há um longo caminho até se lançar uma música, e é comum não termos estrutura ou profissionais capacitados para nos orientar. Esse pode ser um empecilho que muitos artistas encontram para alavancar as suas carreiras e terem mais destaque no mercado. Com este edital que estamos lançando, acredito que Mato Grosso conhecerá o trabalho que a Muito Mato pretende desenvolver neste sentido.”

Sobre a Muito Mato

A incubadora e aceleradora musical Muito Mato é um projeto inovador no estado de Mato Grosso. A empresa atua em carreiras musicais, a fim de contribuir para a profissionalização do mercado da música, atuando no suporte aos artistas para que estes possam fazer da sua música uma atividade rentável e veicular seu trabalho. Atualmente, a incubadora conta com profissionais capacitados no mercado musical, com experiência em comunicação e gestão, eles mesmos incubados pela Muito Mato e especialistas em Música e Negócios pela PUC-RJ.

A Muito Mato oferece os serviços de incubação e aceleração. Na fase de incubação, a equipe orienta os artistas com princípios de gestão de carreira, gerenciamento de redes sociais, comunicação, entre outras disciplinas para que possam assumir as rédeas de suas carreiras; na fase de aceleração, a equipe embarca com o artista na realização de seus projetos, atuando em atividades de gestão, comunicação e produção por um período determinado, como lançamento e veiculação da sua música.

O projeto é realizado com fundos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, aprovado pelo edital Mato Grosso Criativo de seleção pública nº 07/2020/SECEL/MT.

Para mais informações acesse:

https://muitomatomtmt.wixsite.com/mtmt

Assessoria de comunicação:

Clea Torres – (66) 992087240 (somente Whatsapp)

Alessandra Gandini – (11) 95240-5963