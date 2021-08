Competições esportivas escolares são retomadas em Mato Grosso

As competições esportivas disputadas por estudantes de 12 a 17 anos estão de volta em Mato Grosso. Com mudanças no formato e uma série de procedimentos para a prevenção à Covid-19, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) definiu por manter a realização das etapas estaduais e convoca os municípios para a inscrição das equipes.

A partir deste ano, os estudantes de 12 a 14 anos participam dos Jogos Escolares Mato-grossenses. Já os alunos da faixa etária de 15 a 17 anos disputam nos Jogos Estudantis de Seleções Mato-Grossenses. As duas competições estaduais já estão com calendários e regulamentos estabelecidos, abrangendo participantes de ambos os gêneros, de modalidades coletivas e individuais.

Por causa da pandemia, as inscrições estão limitadas a 32 municípios e seguirão a ordem de chegada ao e-mail desportoescolar@secel.mt.gov.br. Nos dois eventos, cada município pode inscrever uma equipe masculina e outra feminina por modalidade.

Os Jogos Escolares Mato-Grossenses de modalidades coletivas acontecem no mês de setembro, em três municípios diferentes. De 9 a 12 de setembro, a cidade de Sorriso sedia as disputas estaduais futsal. De 16 a 19 de setembro, Campo Verde acolhe as partidas de handebol. E de 23 a 26 de setembro, será a vez de Nova Mutum receber os jogos de basquete e voleibol.

Os Jogos Estudantis de Seleções Mato-Grossenses de modalidades coletivas serão realizados em outubro, nos mesmos municípios. A programação começa pelas disputas no handebol, em Campo Verde, de 07 a 10 de outubro. Na semana seguinte, de 14 a 17 de outubro, os jogos de basquete e vôlei serão realizados em Nova Mutum. E, por último, de 21 a 24 de outubro, ocorrem as partidas de futsal, em Sorriso.

Já a etapa estadual das modalidades individuais será realizada num mesmo período, tanto dos Jogos Escolares quanto dos Estudantis. De 30 de setembro a 03 de outubro, Várzea Grande será a sede das competições que incluem atletismo, natação, ginástica rítmica, judô, xadrez, dentre outras.

Além do número limite de municípios participantes em cada evento, os gestores municipais devem ficar atentos ao prazo das inscrições de equipes. A data final para confirmar a participação é de até 10 dias anteriores ao início da competição por modalidade. Confira AQUI o calendário completo.

A fase estadual dos Jogos Escolares Mato-Grossenses é a única classificatória para os Jogos Escolares Brasileiros, organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), com suporte da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Mesmo com o cancelamento da etapa nacional dos Jogos da Juventude 2021, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), a manutenção dos Jogos Estudantis de Seleções Mato-Grossenses visa garantir aos estudantes de 15 a 17 anos oportunidades de desenvolvimento esportivo e saudável proporcionados pelo evento.

O secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, Jefferson Carvalho Neves, também destaca que as competições servem como critérios para o projeto OlimpusMT, que possibilita auxílio financeiro mensal, o bolsa atleta, aos esportistas mato-grossenses.

“Os jogos escolares fazem parte da formação de nossos jovens atletas. Essa faixa de 12 a 17 anos é a fase em que estão em pleno desenvolvimento e a não participação nas competições em mais um ano traria prejuízos a uma geração de jovens, como por exemplo, a restrição na seleção do projeto Olimpus, que oferece o bolsa atleta para continuação do desenvolvimento esportivo”, enfatiza.

Medidas de biossegurança

Todas as partidas dos Jogos Escolares e dos Jogos Estudantis de Seleções serão realizadas sem a presença de público. Terão acesso aos espaços de competição somente árbitros, as equipes e seus técnicos, que deverão apresentar teste com resultado negativo de covid-19.

Também não haverá aberturas oficiais, solenidades em que participavam todas as delegações. Na estreia dos eventos, serão realizados até quatro jogos de abertura em ginásios diferentes.

As medidas de prevenção preveem o uso obrigatório de máscara por todos os envolvidos nos eventos e de recipientes próprios para alimentação e bebida. Os protocolos de biossegurança ainda incluem adequações, como o reforço na limpeza dos equipamentos e locais de competição e de circulação de pessoas, ampliação das áreas de inscrição e de entrada de equipes, redução das equipes técnicas que acompanham os atletas, dentre outras.

