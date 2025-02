SUPERLIGA B – Vôlei Alta Floresta vence Real Brasiliense e se afasta da zona da degola

A equipe do VAF (Vôlei Alta Floresta) voltou a quadra nesse sábado (8) pela Superliga B e venceu o Real Brasiliense Vôlei em pleno Ginásio Minas Tênis Clube em Brasília/DF, por 3 sets a 1 com parciais de 25/20, 25/18, 25/27 e 25/28.

Essa foi a primeira vitória do VAF fora de casa, a terceira na competição da equipe comandada pelo técnico Amaury Nogueira. Com o resultado, a equipe deu um salto na tabela de classificação geral e empurrou de vez a equipe brasilense para a última colocação. O VAF, mesmo com dois jogos a menos, saiu da zona da degola e foi para a 9ª colocação.

O Vôlei Alta Floresta volta a jogar na próxima quarta (12) contra o Norde Vôlei, equipe comandada pelo técnico Marcelo Negrão. O jogo acontece no Complexo Esportivo Kayoko Tanaka – Ginásio Pezão em Alta Floresta-MT as 20h00.

Os demais resultados da rodada desse sábado (8) foram os seguintes: Brasília Vôlei 0 x 3 JF Vôlei; Vôlei São Sebastião 3 x 0 América/SSC e EC Praia Grande 3 x 1 Araguari.

Último passo antes da divisão principal do voleibol brasileiro, a Superliga B é tradicional celeiro de formação e desenvolvimento de novos craques. A competição tem papel fundamental no crescimento do vôlei nacional. É tradicional espaço para o surgimento e desenvolvimento de novos talentos, e movimenta clubes das cinco regiões do Brasil.