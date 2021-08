Fake News: Imagens de animais mortos em incêndios florestais não são em Mato Grosso

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) esclarece que se trata de fake News imagens de animais mortos no incêndio florestal que atinge o município de Dom Aquino, em Mato Grosso, desde a última quinta-feira (19.08).

As imagens, que circulam nas redes sociais, na verdade foram registradas pelos bombeiros de Mato Grosso do Sul, na segunda-feira (23.08), durante incêndio no município de Bela Vista (317 km de Campo Grande).

Os militares do Comando Regional Bombeiro Militar – II, que trabalham no combate às chamas, em Dom Aquino, não acharam nenhum animal morto ou realizaram salvamento de algum bicho machucado pelo fogo.

Assessoria | Secom-MT