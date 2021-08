Somente dois deputados de MT votaram contra a obrigatoriedade do voto impresso

Somente dois dos oito deputados federais da bancada de Mato Grosso votaram contra a obrigatoriedade do voto impresso: Professora Rosa Neide (PT) e Valtenir Pereira (MDB). Outros cinco parlamentares votaram a favor da medida, e Dr. Leonardo (Solidariedade) estava ausente por motivo de saúde. A medida foi rejeitada pela Câmara dos Deputados por 229 votos a favor e 218 contra. No entanto, eram necessários 308 votos favoráveis para a medida passar a valer.

Veja como votaram os parlamentares de Mato Grosso:

Emanuel Pinheiro Neto (PTB) – SIM

José Medeiros (PODEMOS) – SIM

Juarez Costa (MDB) – SIM

Neri Geller (PP) – SIM

Nelson Barbudo (PSL) – SIM

Rosa Neide (PT) – NÃO

Valternir Pereira (MDB) – NÃO

Dr. Leonardo (SOLIDARIEDADE) – Ausente (licença por cirurgia)



De acordo com o portal da Câmara dos Deputados, opresidente da Câmara, Arthur Lira (PP) agradeceu aos deputados pelo comportamento democrático. “A democracia do Plenário desta Casa deu uma resposta a este assunto e, na Câmara, espero que este assunto esteja definitivamente enterrado”, afirmou.



A proposta determina a impressão de “cédulas físicas conferíveis pelo eleitor” independentemente do meio empregado para o registro dos votos em eleições, plebiscitos e referendos. Na semana passada, a comissão especial derrotou o texto do relator, deputado Filipe Barros (PSL-PR), e também rejeitou o texto original, de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF). A decisão de levar a PEC ao Plenário foi tomada pelo presidente da Câmara com o objetivo de encerrar a disputa política em torno do tema.

Isabela Mercuri/Olhar Direto