Cerca de 1.8 mil doses foram aplicadas para a faixa etária de 30 a 35 anos

Depois de muitas tentativas que acabaram não dando certo, a Prefeitura Municipal de Alta Floresta montou uma mega-estrutura no Complexo Esportivo Geraldo Ramos, Ginásio Pezão, para a vacinação da comunidade altaflorestense.

De forma bastante organizada e cumprindo as orientações da OMS, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a vacinação nesse novo local onde foram atendidos nos dois primeiros dias a 2ª dose da Coronavac/Butantã, Lactantes com filhos de 1 e 2 anos e indústrias agendadas.

Nessa quarta (11) teve início a vacinação para as pessoas com idades de 30 a 35 anos que tinham realizado cadastramento no site da Prefeitura Municipal. A previsão era para a aplicação de 3 mil doses somente nesse dia, mas pouco mais de 1.800 foram aplicadas. Nessa quinta (12) será a vez das pessoas com 29 anos.

Funcionários da Secretaria Municipal de Esportes integram essa força tarefa como forma de ajudar na vacinação da população altaflorestense.

De acordo com informações, a SMS deve divulgar nas próximas horas um novo cronograma de vacinação para os demais dias da semana.

Nilson James – Jornal O Diário