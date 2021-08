Profissionais da Saúde realizam avaliações para detecção e tratamento da hanseníase

Com o objetivo de enxergar pessoas com sinais e sintomas da hanseníase e trazê-las para tratamento digno pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os profissionais da rede básica de saúde do município de Alta Floresta – Mato Grosso intensificam atendimentos em entidades assistenciais, em busca de quem precisa ser tratado e curado da doença.

Em Alta Floresta, profissionais de saúde do Ambulatório de Atenção Especializada e regionalizada em Hanseníase – AAER estão realizando avaliações nas pessoas com suspeitas da doença e em contatos das pessoas que foram diagnosticas.

O Fisioterapeuta, André de Brito, explicou que uma vez por semana o AAER faz o serviço de busca ativa pela cidade em albergues, casas de apoio de idosos (Lar de idosos), unidades básicas de saúde (UBS). O objetivo é diagnosticar precocemente e tratar para evitar as sequelas e incapacidades, bem como interromper o ciclo de transmissão da doença.

O AAER é formado por profissionais multidisciplinares como um médico hansenólogo – Roberto Kazan, uma Enfermeira – Leticia Viotto, um Fisioterapeuta – André de Brito e uma auxiliar administrativo – Elma Rocha no qual junto com as UBS realizam busca ativas de possíveis pessoas doentes e capacitam os profissionais da saúde no município e região alto tapajós.

Em Alta Floresta, foi realizado no último dia 29 de julho, com a presença da secretaria de saúde Sandra Melo, um encontro de grupos de autocuidados que tem o papel social de ajudar os pacientes e seus familiares a vencerem o medo e o preconceito em torno da hanseníase e ensinar os cuidados que eles tem que ter com os olhos, nariz, mãos e pés.

Atualmente 40 pacientes estão em tratamento na localidade. O tratamento da hanseníase é realizado pela rede municipal de saúde.

Nilson James – Jornal O Diário