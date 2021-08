2ª Feira Livre do Programa Municipal “Semear Agro Sustentável” é realizado pelo Sebrae no Assentamento São Pedro

Neste último domingo 31 de Julho, o Sebrae de Paranaíta com apoio da Prefeitura através da Secretaria de Agricultura realizou a 2° Feira Livre do Programa Municipal Semear Agro Sustentável – PSAS, no Assentamento São Pedro, Comunidade Sombra da Manhã.

A coordenadora do Sebrae Jéssica Meireles, deixou seus agradecimentos, ao Prefeito Osmar Antônio Moreira por todo apoio da Secretaria de Agricultura, que não estão medindo esforços para que tudo isto aconteça, parabenizou também o Presidente da Comunidade Sergio Euflauzino que colaborou com a ligação da rede de energia no barracão da Comunidade, onde o mesmo protocolou junto a distribuidora de energia elétrica a troca de 110w para 220, que segundo a organizadora, durante a feira havia muitas quedas de energia, mas que graças com o apoio da Secretaria de Agricultura as instalações foram modificadas, melhorando a iluminação do local para atender a nossa população Rural.

A feira do produtor aconteceu no mesmo horário das 17h00 às 23h00, onde os produtores exibiram seus produtos, desenvolveram suas atividades de vendas, colaborando no fortalecimento da economia do Município, contribuindo com a Agricultura Familiar, houve também um Bingo para os clientes, a cada 20 Reais em compras ganhava uma cartela para jogar e concorrer a brindes que foram doados pelos empresários.

No evento apresentado pelo Agente Desenvolvimento local Adão Licieski, contou com música ao vivo com cantores locais. O evento foi acompanhado pela Secretária de Agricultura Dayene Magri e equipe, e pelos Vereadores Naldo Silveira e Valdir Leonel, e membros do Sebrae.

Todo o evento contou com todos os procedimentos de higienização exigidos pela Saúde.

Wellington M./Angelo P. – Assessoria de Imprensa