Alta Floresta recebe projeto MT Prev Itinerante

O Mato Grosso Previdência (MT Prev) estará Alta Floresta (830 km ao norte da capital) na próxima quinta-feira(12), levando o projeto MT Prev Itinerante. O encontro com os servidores estaduais da região será realizado na Diretoria Regional de Educação – DRE/CEFAPRO.

Alta Floresta será a segunda cidade a receber a ação que faz parte do trabalho de educação previdenciária desenvolvido pelo MT Prev, com o objetivo de aproximar a previdência dos servidores públicos que futuramente irão se aposentar e, moram no interior do Estado.

Com palestras no período da manhã e da tarde, serão abordados temas para os servidores em geral, como as novas regras de aposentadoria e pensão por morte, bem como a correta instrução dos processos administrativos de cunho previdenciário, voltado para servidores responsáveis pela Gestão de Pessoas dos órgãos.

Na oportunidade também serão realizadas simulações de aposentadorias e atendimentos individualizados, com o intuito de esclarecer dúvidas e proporcionar ao segurado conhecimento prévio para uma aposentadoria segura e sem imprevistos.

“Nosso objetivo é uniformizar os procedimentos, disseminar informações previdenciárias e sanar as dúvidas dos servidores que moram no interior e que não dispõem da facilidade de vir pessoalmente ao MT Prev”, afirmou o diretor de previdência, Érico Almeida.

Serviço

Nilson James Jornal O Diário