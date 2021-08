PEDALADA DA MORTE – Caminhonete atropela e arrasta mulher por 30 metros em MT

Uma ciclista de 30 anos morreu após ser atropelada na noite deste domingo (01). A mulher foi atingida por uma caminhonete na MT-338, no distrito Novo Paraná, da cidade de Porto dos Gaúchos (644 km de Cuiabá).

Kellin Santoni pedalava em companhia de outras ciclistas, quando foram atropeladas. O condutor da caminhonete fugiu sem prestar socorro às vítimas, que foram arremessadas a cerca de 30 metros do local do impacto.

Segundo informações da Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 19h30, quando um grupo de ciclistas faziam pedaladas pela rodovia, quando o condutor ainda não identificado dirigindo uma caminhonete bateu em duas delas. Kelin morreu no local e a segunda vítima, Vania Blau, de 45 anos, ficou gravemente ferida.

Ela foi encaminhada ao Hospital Regional da cidade, onde passou por uma cirurgia e não corre mais risco de morte. O motorista do veículo corria tanto que, na colisão as vítimas chegaram a ser arremessada a cerca de trinta metros do local do impacto.

A Polícia Civil esteve no local e investiga o acidente.