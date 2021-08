Prefeitura de Alta Floresta inicia asfaltamento do acesso ao Parque das Nações, Bom Jardim e Vila Nova

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta iniciou na tarde da última sexta (30) os serviços de terraplanagem do trecho que liga o Bairro Cidade Bela aos Bairros Parque das Nações, Bom Jardim e Vila Nova.

Um serviço que irá garantir mais qualidade de vida aos moradores daquele localidade, já que nos próximos dias iniciará a imprimação e o asfaltamento daquele trecho. Um asfalto comunitário que está sendo possível graças a uma parceria público/privado, onde estão envolvidos a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, as empresas Mérito Empreendimentos e Vitória Empreendimentos e os moradores que residem nas chácaras localizadas naquela região.

De acordo com o empresário Arnaldo Pereira filho, da empresa Vitoria Empreendimentos que tem como razão social Vitoria Empreendimentos Imobiliários Ltda, empresa responsável pela implantação do loteamento Parque das Nações, o trecho a ser asfaltado será de 2.250 metros que irá beneficiar a região como um todo e ficamos felizes com essa conquista. “Não poderíamos ficar de fora dessa parceria, pois é uma local que tem tudo para crescer e isso só nos deixa feliz”.

O Presidente do Legislativo, vereador Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, juntamente com o vereador Bernardo Patrício estiveram acompanhando o início das obras que é utilizada diariamente pelos moradores. Eles parabenizaram a parceria que irá resultar em um asfalto comunitário que irá beneficiar centenas de famílias na região.

Nilson james Jornal O Diário