Diretores da IPB visitam 𝐀𝐥𝐭𝐚 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚 para vistoriar início da 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮çã𝐨 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐯𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐞

Alta Floresta recebeu nesta terรงa-feira, 15, a visita de diretores da IPB (Igreja Presbiteriana do Brasil) para vistoriar as obras, que estรฃo em fase inicial da construรงรฃo da nova sede local da Escola Presbiteriana. Khalil Choucairm, Engenheiro da Junta Patrimonial da IPB, Josรฉ Alfredo Almeida โ€“ Tesoureiro, alรฉm do Rev. Marcos Isidoro – Membro do Conselho Deliberativo da Escola Presbiteriana de Alta Floresta, Rev. Alexander Alves Melo. Diretor Geral e Presb. Renato Antรดnio Astolfhoย -Presidente conselho Deliberativo Escola Presbiteriana Alta Floresta foram recepcionados por autoridades municipais e a imprensa, na sede do JMD Urbanismo, responsรกvel pelo Aquarela Hamoa Bairro Planejado Aberto. Em seguida o grupo, que contou com a presenรงa do prefeito Chico Gamba e os vereadores Tuti Dias dos Santos (presidente da Cรขmara) e Bernardo Patrรญcio, seguiu atรฉ o local da obra.

Inicialmente, havia uma promessa de investimentos na ordem de 6 milhรตes de reais, entretanto o projeto โ€œcresceuโ€ e a previsรฃo agora, em trรชs anos, รฉ investir mais de 10 milhรตes com a construรงรฃo de vรกrios espaรงos, dentre eles, um prรฉdio para a รกrea educacional com trรชs pavimentos (tรฉrreo e dois andares), que abrigarรฃo as sรฉries iniciais, ensino mรฉdio e ensino superior, com a intenรงรฃo de disponibilizar cursos em parceria com a Faculdade Mackenzie.

A obra total serรก construรญda em trรชs anos, no entanto, a ideia รฉ transferir a escola Presbiteriana, que hoje funciona no centro da cidade, jรก no inรญcio do ano letivo de 2022.

Alรฉm da primeira etapa, que estรก em construรงรฃo (edifรญcio educacional) e que contarรก com 4.280mยฒ tambรฉm serรฃo construรญdos um auditรณrio para 500 pessoas, a sede administrativa, um restaurante que atenderรก nรฃo apenas a escola, como tambรฉm a comunidade, uma piscina semiolรญmpica, um campo de futebol society e uma quadra coberta, alรฉm estacionamento em todo o entorno da escola. No total a obra terรก mais de 9.000mยฒ de construรงรฃo. A รกrea tem um total de 15 mil mยฒ.

Na visitaรงรฃo dos diretores da IPB, o prefeito Chico Gamba deu as boas-vindas ao grupo e enalteceu o grande momento que Alta Floresta estรก vivendo, que tem atraรญdo a atenรงรฃo de diversos investidores, โ€œa educaรงรฃo รฉ um fator muito importante para a cidade, a nossa regiรฃo vem desenvolvendo em todos os setores e รฉ com esse movimento, esse crescimento da cidade, a gente fica muito satisfeito com a escola Presbiteriana que se propรดs a fazer esse investimento, essa melhoriaโ€, afirmou.

Para o presidente da Cรขmara de Vereadores, Tuti Dias dos Santos, o momento รฉ de muita alegria e fez questรฃo de โ€œcolocar a Cรขmara ร disposiรงรฃo, tanto da prefeitura como da IPB, para que realmente esses investimentos venham para Alta Floresta, eu sempre disseque AF iria virar um polo educacional e estรก se concretizandoโ€, afirmou.

Rodrigo Arpini, representando a equipe da JMD, falou da importรขncia do projeto, que na sua visรฃo nรฃo apenas valoriza o empreendimento, como tambรฉm aumenta a expectativa do municรญpio, aberto ร grandes investimentos. โ€œPra nรณs รฉ motivo de honra poder estar ajudando a nossa cidade, contribuindo para o crescimento e tornando a nossa cidade um polo educacional, era o nosso objetivo, primeiramente com o IFMT e agora com a Presbiterana e em breve com a faculdade tambรฉm, pra nรณs รฉ um orgulhoโ€, afirmou Arpini.

O direto/investidor da JMD afirmou que Alta Floresta vive atualmente โ€œseu melhor momentoโ€ com a chegada de muitos investidores, โ€œnรฃo teremos mais retrocesso, de agora pra frente Alta Floresta serรก uma cidade que, quem conheceu, conheceu, de agora pra frente vai modificar muitoโ€, previu.

Khalil Choucairm registrou que a construรงรฃo teve inรญcio efetivamente no final do mรชs de marรงo, e que em trรชs anos deverรก ser entregue ร populaรงรฃo.ย โ€œA primeira etapa serรก entregue agora em agosto ou setembro, que รฉ a parte 1, 2 e 3. A partir daรญ nรณs vamos fazer toda a qualificaรงรฃo interna e o total do projeto tem o prazo de 3 anos para entregarโ€, afirmou, que fez questรฃo e agradecer ao apoio das autoridades do municรญpio em torno do projeto.

De fato, a obra รฉ vultuosa, causa uma grande impacto ร s pessoas que passam na rua principal que corta o Aquarela Hamoa e chama a atenรงรฃo devido os grandes pilares de concreto que estรฃo sendo encravados na รกrea, que foi disponibilizada pela JMD Empreendimentos. Durante um perรญodo de aproximadamente 20 minutos que a reportagem ficou em frente ao local da construรงรฃo, foi possรญvel acompanhar dezenas de veรญculos que passavam em frente ร obra e, apรณs reduzir a velocidade, acenavam positivamente como forma de aprovaรงรฃo que estavam presenciando.

A Escola Presbiteriana estรก hรก 40 anos no municรญpio, com uma histรณria de sucesso, especialmente, no ano passado, quando foi classificada como a segunda melhor escola pelo Ministรฉrio da Educaรงรฃo, em todo o estado de Mato Grosso. A nova sede marca uma nova etapa em sua histรณria de sucesso.