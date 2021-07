932 cestas básicas foram arrecadas na Live Solidária em Comemoração aos 33 anos de Apiacás

A Live Solidária que foi realizada para comemorar o aniversário de 33 anos de emancipação política do município de Apiacás, teve por objetivo arrecadar cestas básicas que foram destinadas para a Secretaria de Assistência Social que serão distribuídas para as famílias em situação de vulnerabilidade social. A Prefeitura Municipal conseguiu arrecadar 932 cestas, contando com a parceria da Cooperativa de Crédito SICOOB.

Segundo a secretária de assistência social e primeira-dama, Sra. Karyne Scorsatto, as arrecadações superam as expectativas. “ Nós da Secretaria estamos muito felizes pelo tanto de cestas básicas que foram arrecadas, sei que muitas famílias serão beneficiadas. Quero aqui agradecer todos que fizeram as suas doações, ajudando quem realmente necessita. Conseguimos arrecadar antes 428 cestas, no dia Live tivemos a felicidade de arrecadar 252 e com a parceira do SICOOB mais 252, totalizando 932 cestas básicas. Durante essa semana já realizamos a entrega de várias cestas, que com certeza chegou em uma boa hora. Mais uma vez deixo aqui meu muito obrigada a todos e que Deus abençoe a cada um que fez sua doação”. Diz a secretária.

O prefeito municipal, Sr. Júlio César, diz que ficou impressionado com a quantidade de cestas arrecadadas. “ Tenho orgulho do povo de Apiacás, pois quando o assunto é ajudar, todos estão prontos. Quero agradecer aqui cada um que doou, que ajudou e fez a sua parte. As famílias que estão sendo contempladas com uma cesta básica, tenho certeza que também estão contentes por saber que terão alimento na sua mesa”. Afirma o prefeito.