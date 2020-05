Parceria entre TEAF e MTCONECT apresenta shows através de LIVES neste domingo

No próximo domingo, dia 31 de maio, o Teatro Experimental de Alta Floresta (TEAF), em parceria com o festival MTCONECT 2020, apresentará duas atrações pela internet em forma de lives.

Às 15h20min será o show “Munição Verbal”, do grupo de rap UCAOS, e às 18h a apresentação do show “Todos em Alerta”, da banda PSICONÁUTICOS. As lives serão transmitidas pela página https://www.youtube.com/user/andremaritaca e após os eventos, os vídeos estarão disponíveis na página oficial do TEAF no Facebook.

Segundo o representante do MTCONECT 2020 em Alta Floresta e músico dos PSICONÁUTICOS, André Pereira, a iniciativa é mais que oportuna pois “o momento em que vivemos nos desafia para exercitarmos um novo olhar sobre o mundo e nós mesmos. Embora a distância física, muitas pessoas tem se aproximado pela internet. O mesmo tem acontecido com as cenas artísticas. De certa forma todos tomaram um susto no primeiro momento e agora estão se adaptando. Muitas novas parcerias surgiram nesse contexto. O MTCONECT 2020 acontece devido a uma parceria entre o TEAF e o Toma Espaço Musical, de Cuiabá, com o intuito de manter as bandas do Mato Grosso em atividade e em intercâmbio, visto que os festivais presenciais estão suspensos”.

Por outro lado, o ator e representante do TEAF, Ronaldo Adriano, reforça a importância das lives: “As lives tem sido uma forma de resistência, de manter o trabalho acontecendo e é uma comprovação da necessidade da cultura e da arte para toda as as pessoas. Afinal de contas todos estão precisando de arte neste momento”.

Os internautas poderão contribuir através de ingressos voluntários, cuja forma de participação será anunciada durante as Lives.