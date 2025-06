Comissão Organizadora divulga datas do Festival Viva Floresta: 20 e 21 de setembro

Será realizada em Alta Floresta nos dias 20 e 21 de setembro, a primeira edição do Festival Viva Floresta. Essa é uma realização da Administração Municipal, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, com apoio do Governo do Estado e Assembleia Legislativa.

Inicialmente previsto para ser realizado em julho, o evento foi adiado para o mês de setembro. “Essa foi uma decisão conjunta com o Conselho Municipal de Turismo”, explica o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Emanuel Marcos da Silva.

O secretário explica que foram considerados critérios técnicos e conflito de agenda com outros municípios para esse adiamento. “Nos reunimos com o conselho e pontuamos questões de segurança. Além disso, realizamos uma consulta aos municípios da região para verificar possíveis conflitos de agenda e, considerando essa consulta, optamos por adiar”.

Essa primeira edição do Festival Viva Floresta é algo inédito no município, considerando que, vai além da realização do Torneio Municipal de Pesca. Ela terá uma ampla programação que envolve vôlei, ciclismo, trilheiros, caiaqueiros, entre outros.

“Nossa proposta desde o início é fazer um evento para toda a família”, disse. Silva explica que, quando se realiza somente um torneio de pesca, em geral, a família não participa. Mas, quando você disponibiliza várias atividades, você acaba atraindo toda a família.

Quando o secretário comentou que uma das razões do adiamento é a questão da segurança, isso justifica-se considerando a magnitude do evento. “Para a realização do Festival Viva Floresta estamos mantendo diálogo com vários órgãos e entidades, justamente para garantir a realização de um evento seguro e que atenda toda a família”, conclui.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação