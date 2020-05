Tiro e Queda, Emerson Machado seria o “novo Nero”?

Sabe quando você tem um dia “terrível”, daqueles

que você preferia que não tivesse acontecido e tem vontade

de por fogo em tudo? Penso que o presidente da

Câmara Emerson Machado tenha tido uma quarta-feira

para riscar do calendário.

Mas como em tempos de globalização, mídias sociais,

rápida propagação de notícias (algumas fakes)

não é simples assim, Machado vai ter que lembrar do

6 de maio de 2020 por alguns anos, especialmente

porque está prestes a ser denunciado por um crime

ambiental, que não foi o “menor problema do dia” para

o edil.

Explico melhor.

Sabe aq uele caminhão que foi “generosamente”

cedido pelo vereador, ao preço (cessão com ônus não

é cessão) de uma “guaribada geral” às custas dos cofres

públicos?

Pois bem, a 1ª Vara de Alta Floresta atendeu ao

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em Ação

Civil Pública (ACP) e decretou a suspensão do “Termo

de Cessão de Veículo” firmado entre Machado e município,

sob argumento de lesão ao erário ao utilizar peças

pertencentes ao município, orçadas em aproximadamente

R$ 10 mil, para consertar o caminhão prancha

Mercedes-Benz 1519, de propriedade do parlamentar.

Por causa dessa “benesse” do vereador, ele e o prefeito

Asiel Bezerra tiveram decretados a

indisponibilidade de bens até o valor de R$ 20.970,42

e de R$ 31.455,63, respectivamente.

Contrariando o deputado federal Francisco Everardo

de Oliveira Silva, “pior que tá não fica”, o vereador, ao

chegar ao final do dia resolveu fazer um foguinho para

acalmar os ânimos, talvez. Juntou folhas e lixo doméstico

próximo à sua casa e mandou uma de Nero e

tascou um “foguinho inocente”, que de inocente nada

tem porque afronta a legislação brasileira, a qual o legislador

ou, neste caso, “legislador”, deveria saber se

tratar de crime.

Emerson Machado não teve nenhum controle sobre

entendimento do juiz da primeira Vara de Alta Floresta,

Tiberio de Lucena Batista e bem por isto, viu sua

vida política “pegar fogo” com a obrigação de devolver

dinheiro da “embonecada que deu carango ganhou” da

prefeitura.

Do mesmo modo, apesar de acreditar que se tratava

de “coisa pôca”, o foguinho inocente, não teve controle

do fogo, que atingiu umas madeiras que tinham

no lote lindeiro e, o fogo se3 alastrou.

O crime de Emerson Machado, está tipificado no

Codigo Penal e na Lei Ambiental.

No caso, não se trata de “suposto crime”, porque

ele confessou pelas mídias sociais. Não quero acreditar

que ele tenha sido orientado por sua assessoria a

gravar o tal vídeo, mas verdade é que ele confessou o

crime.

Pelo crime, queimar o lixo, pode pegar até 5 anos

de prisão e ainda pode pagar multa pecuniária.

Não sei se há previsão para isso, mas deveria o

vereador ser responsabilizado também em repor o dinheiro

gasto pelo Corpo de Bombeiros que teve que se

deslocar para evitar tragédia ainda maior, talvez tivesse

que pagar também pelo trabalho fora do horário do

delegado e dos policiais, mas isso já é utopia.

Por fim, e agora mudando de assunto:

Subiu para 22 o número de casos suspeitos do novo

Coronavírus em Alta Floresta, segundo o Boletim da

Secretaria de Saúde. De acordo o boletim

Epidemiológico até o momento a cidade possui 68 notificações,

das quais 20 descartadas, 24 casos excluídos

22 são suspeitos e dois positivos, (um evoluiu para

cura).

Curioso ou não, o numero de casos suspeitos aumenta

justamente após a lei do libera geral, votada pela

Câmara de Vereadores, após proposta de ninguém menos

do que o Emerson Machado. Nesta caso, porém,

todos os vereadores assinaram embaixo. Não serve de

alento para Machado, mas, se esse numero disparar

nesta semana, o presidente autor da lei do libera geral

terá com quem dividir as chamuscas que eventualmente

surgirem.