Obra do Posto da Rua B será entregue até o dia 25 de junho, afirmou secretário

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, através do atual secretário Marcelo Costa, informou que a obra da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) da Rua B será entregue no próximo dia 25 de junho. Iniciada em 07 de maio de 2014, a construção da nova unidade tinha previsão de ser concluída no dia 07 julho daquele mesmo ano, porém, devido ao atraso nos repasses, a empresa contratante desistiu do serviço. De acordo com o secretário Marcelo, uma nova empresa terceirizada assumiu a construção e ele deu prazo para entregarem a obra totalmente pronta até o dia 25/06.

O valor total está avaliado em R$ 311.876 Mil, tendo contrapartida do Governo Federal e Prefeitura Municipal. “Eu já passei na obra, ela já começou; deixei bem claro com o empreiteiro, ele disse que até antes termina, mas eu dei prazo para ele até o dia 25 para terminar a obra”, frisou Marcelo. A reportagem do Jornal O Diário esteve na obra nesta segunda-feira (03/06), e verificamos que os trabalhos estão avançados, sendo que os funcionários estavam terminando a parte da pintura das paredes e também finalizando a construção das calçadas.