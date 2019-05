Recurso para construção das novas Casas Populares em Alta Floresta ainda não foi liberado pelo Governo Federal

Bruno Felipe / Da Reportagem

Há anos que a Prefeitura Municipal tenta a liberação de recursos por parte da União para a construção das novas Casas Populares em Alta Floresta. Na metade do ano passado, o diretor de Habitação Bernardo Patrício disse em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário que o departamento já havia mandado toda a documentação para a construção das casas, porém o governo não havia aberto portaria para permitir a liberação do recurso. O diretor foi informado, naquela época, que o recurso seria liberado, mas em nível nacional. Ocorre que, as negociações ficaram paralisadas e as expectativas eram de que os recursos fossem liberados este ano; contudo, com a mudança de governo ainda não houve nenhuma liberação para a área de habitação.

A reportagem do Jornal O Diário tentou novamente falar com o diretor, porém, não conseguimos contato. Segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, todos os documentos do Executivo Municipal estão de acordo e aguarda-se a liberação por parte do Governo Federal. A assessoria informou ainda que foram enviadas 500 inscrições. Se liberado o recurso, as casas serão construídas no Residencial Alvorada. No ano passado, Bernardo disse a nossa reportagem que a demora na entrega das casas populares aconteceu por ele sugerir que fossem doados os lotes para as famílias construírem suas casas, mas o prefeito insistiu nas casas populares e no final do ano uma votação na Câmara de Vereadores foi necessária, dando sequência às etapas.

Bernardo garantiu que as famílias foram todas escolhidas a partir dos critérios estabelecidos como ser mulher chefe de família; mulher com maior número de filhos; pessoas com deficiências; idosas e com doenças crônicas. Ele explicou que quem deseja participar do programa habitacional do município, é necessário adquirir o Cadastro Único no CRAS Casa da Família. É importante lembrar que caso a pessoa já possua o cadastro precisa sempre deixa-lo atualizado.