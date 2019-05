Motel é assaltado em Alta Floresta e suspeitos são detidos um dia após o crime

Na manhã de ontem (08/05), dois elementos foram detidos suspeitos de terem assaltado e rendido alguns funcionários de um Motel localizado próximo a um posto de gasolina da MT-208. O assalto aconteceu na madrugada de terça para quarta-feira e segundo a PM, os elementos furtaram diversos produtos incluindo garrafas de Whisky e também celulares dos funcionários.

A ação integrada da Polícia Militar através da Força Tática e Policia Civil resultou na apreensão rápida dos dois suspeitos. De acordo com o Sargento Oliveira, os policias receberam informações pelo Núcleo de Inteligência da Policia Civil de que os elementos teriam seguido de taxi para o município de Carlinda. Diante das informações, os policiais se deslocaram até o município vizinho e ainda no trajeto os policiais encontraram uma taxista retornando de Carlinda e na abordagem ela indicou onde havia deixado os meliantes. De posse das informações, a PM foi até o local e realizou a detenção dos dois suspeitos que estavam andando na rua. Boa parte dos produtos furtados foram encontrados com os elementos. Além disso, uma arma de fogo de fabricação caseira de calibre 36 estavam de posse dos suspeitos e foi retirada de circulação. Lembrando que os suspeitos afirmaram a PM que mais dois elementos que estão na cidade também participaram do assalto.

A reportagem do Jornal O Diário estava na Delegacia Judiciária de Policia Civil quando os dois elementos suspeitos do roubo chegaram detidos pela Força Tática. Na delegacia, a reportagem conversou com uma funcionária que também foi vítima do assalto. Segundo ela, seu celular que estava carregando sobre a mesa da recepção foi levado pelos meliantes. Ela disse que quando percebeu a movimentação estranha dentro do motel correu para um dos quartos, se trancou junto com alguns clientes e esperou a chegada da polícia. A vítima fez o reconhecimento do seu celular ainda na recepção da delegacia após a chegada dos meliantes. A reportagem apurou junto a PM que o terceiro elemento envolvido no assalto também foi detido.