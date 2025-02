Vereadora Leonice Klaus faz cobranças em relação a melhorias na infraestrutura da cidade e serviços de saúde

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Alta Floresta, realizada na última terça-feira (4), a vereadora Leonice Klaus dos Santos apresentou diversas cobranças em relação a melhorias na infraestrutura da cidade e serviços de saúde. A parlamentar utilizou seu espaço na tribuna para solicitar ações urgentes do Executivo.

Leoncie iniciou sua fala cobrando a manutenção das ruas do Jardim Imperial, um dos bairros mais afetados neste período chuvoso. “Recebi várias reclamações de moradores da região e, por isso, deixo aqui meu apelo ao secretário Patel para que ele dê uma passadinha por lá e faça uma avaliação. Sabemos que, com esse tempo, não há muito o que fazer, mas dar uma passadinha e cascalhar a área seria uma grande ajuda para a população que sofre bastante com isso”, afirmou Leonice.

A situação de outros bairros também foi mencionada pela vereadora, que cobrou ação em pontos críticos da cidade. Leonice destacou a realidade da Vila Rural 2, onde os moradores não conseguem mais trafegar com seus veículos. “Os moradores já não conseguem mais passar com seus veículos, e já tivemos várias reclamações. Gostaria de pedir, então, ao secretário Patel, que por gentileza, dê uma olhada na cidade. O local está feio e precisa de atenção. Tem que cascalhar e fazer alguma coisa”, pediu a vereadora, mencionando também a necessidade de melhorias no bairro Boa Esperança, onde os buracos nas ruas têm prejudicado a circulação de veículos.

A vereadora Leonice também comentou sobre um compromisso do prefeito com a situação do Boa Esperança, após conversas com o secretário Patel, que se comprometeu a visitar o bairro para tampar os buracos. “O prefeito, inclusive, conversou conosco e ligou para o secretário Patel, que afirmou que vai dar uma passadinha no Boa Esperança para tampar os buracos, pois a situação lá já não tem mais condições de tráfego”, detalhou Leonice, destacando o trabalho conjunto para resolver o problema.

Outro ponto crítico abordado pela vereadora Leonice foi o posto de saúde do bairro Boa Esperança. Apesar de elogiar a qualidade dos profissionais da saúde, Leonice fez um apelo ao secretário de Saúde sobre um problema recorrente no local: a presença de pombos. “Gostaria de deixar aqui meu apelo ao secretário de saúde. Não estamos pedindo para que o senhor mate os pombos, mas há alguma forma de retirá-los de lá? Os pacientes já fizeram várias reclamações e a situação está insustentável”, disse a vereadora.

A vereadora também aproveitou para agradecer aos profissionais que têm se esforçado para melhorar a cidade, mencionando o trabalho da equipe do Marcelo no parque do Boa Esperança.

Sobre a Secretaria de Cidade, Leonice expressou otimismo em relação ao trabalho de Vilma e Paulo, que recentemente assumiram a pasta. A vereadora observou que já foi possível notar melhorias, como a limpeza nos postos de saúde, escolas e até no cemitério. “Para, um bom secretário é aquele que trabalha e mostra serviço. Não estamos aqui para trabalhar para nós, estamos aqui para trabalhar pela população de Alta Floresta”, destacou.

Por fim, Leonice Klaus também abordou a situação dos pacientes que precisam se deslocar para Sinop para hemodiálise. “Acredito que precisamos ter mais estrutura aqui e, como vereadores, temos o poder de ajudar o Executivo a trazer essa melhoria para os pacientes”, afirmou a vereadora.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa