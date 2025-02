Abertura nacional da colheita da safra 24/25 destaca a produção sustentável de soja

Evento realizado em Santa Carmem reuniu mais de 800 pessoas e incluiu debates sobre sustentabilidade, produção de alimentos e biocombustíveis

A Abertura Nacional da Colheita da Soja, realizada nesta sexta-feira (07.02), na Fazenda Esperança, em Santa Carmem (MT), reuniu mais de 800 pessoas e trouxe à tona discussões essenciais sobre o futuro do agronegócio brasileiro. Com a presença de autoridades, especialistas e líderes do setor, o evento discutiu temas como sustentabilidade, a realização da COP 30 no Brasil, biocombustíveis e segurança alimentar, além de celebrar os 20 anos da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja MT).

A programação contou com dois painéis de grande relevância. O primeiro abordou a sustentabilidade no contexto da realização da Conferência entre as Parte (COP) 30 no Brasil, e teve a participação de autoridades como o vice-presidente da Aprosoja MT, Luiz Pedro Bier, o jornalista e escritor Aldo Rebelo e o especialista em Direito, Governo e Políticas Públicas, Daniel Vargas. A mediação do painel foi realizada pelo diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil) e Conselheiro do Instituto Pensar Agro (IPA), Fabricio Rosa.

Para Luiz Pedro Bier, a entidade tem se destacado pela sua postura firme na defesa dos direitos do produtor, que inclui mostrar a sustentabilidade das práticas agrícolas adotadas pelos agricultores mato-grossenses. “A Aprosoja MT, independente da situação, ela toma posicionamento. Isso é característica da associação, que tem no seu a luta e a defesa pelo direito do produtor. É ano de COP e a gente precisa intensificar e saber o posicionamento de várias autoridades e pensadores do agronegócio”, pontua.

O presidente da Aprosoja Brasil, Maurício Buffon, reforça que o agronegócio brasileiro tem demonstrado compromisso com a preservação ambiental. “O produtor trabalha na questão ambiental dentro das suas próprias propriedades, ele já faz o dever de casa, que é fazer toda essa parte da sustentabilidade e da preservação”, afirma.

De acordo com o vice-presidente norte da Aprosoja MT, Ilson Redivo, as discussões são necessárias para a continuação da atividade produtiva. “Nós precisamos avançar e esses encontros têm este papel, trazer as autoridades aqui para que elas sintam as reais necessidades do produtor e nos ajude a resolver os gargalos existentes, que são muitos. Aqui, nós produtores temos consciência daquilo que fazemos, plantamos com sustentabilidade, fazemos plantio direto e damos exemplo para o mundo em sustentabilidade, então isso tem que ser dito”, ressalta.

O segundo painel discutiu o papel e oportunidades dos produtores na produção de alimentos e biocombustíveis. Entre os painelistas, estavam o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Arnaldo Jardim, o presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel (FPBio), deputado federal, Alceu Moreira, e o diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade da União Nacional de Etanol de Milho (UNEM), Bruno Alves, sob a mediação do diretor executivo da Aprosoja MT, Wellington Andrade.

Durante o debate, o deputado federal Alceu Moreira enfatizou a importância da soja na produção de diversos produtos e sua relevância no setor dos biocombustíveis. “O biocombustível precisa de previsibilidade, ele precisa aumentar 1% a cada ano, até chegar a 25% que nós inserimos na lei e não tem nenhum problema com a segurança alimentar”, afirma.

Bruno Alves, diretor de Relações Institucionais da UNEM, destacou o aumento da produção de biocombustíveis no Brasil. “Essa tendência que a gente tem no Brasil da evolução dos biocombustíveis, estamos vivendo um momento mágico. A nossa expectativa aqui em função dos investimentos que a gente tem previsto no setor, teremos ao longo dos próximos anos, a manutenção desse crescimento que veio acontecendo. Há sete anos a gente fazia 700 milhões de litros e nós vamos terminar essa safra com 8,25 bilhões de litros, isso é um crescimento fantástico”, declara.

A escolha de Santa Carmem, na região de Sinop, para sediar a abertura da colheita da soja foi uma decisão estratégica, considerando que Mato Grosso é o maior estado produtor de soja do mundo. A fazenda do produtor Invaldo Weis, uma das propriedades participantes do Soja Legal – programa da entidade que busca a melhoria contínua das propriedades rurais e é reconhecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) –, trouxe visibilidade para a produção sustentável promovida pelo setor.

Para Invaldo, sediar um evento desse porte em sua fazenda foi uma surpresa, mas também um grande orgulho. “Nunca imaginei algo assim aqui na propriedade, transformar meu barracão de máquinas para receber este evento foi uma honra”, comentou entusiasmado sobre a estrutura montada para a abertura do evento.

Em comemoração aos 20 anos da Aprosoja Mato Grosso, após os painéis foram feitas homenagens ao primeiro presidente da entidade, José Rogério Salles, ao vice-presidente norte da Aprosoja MT, Ilson Redivo, para a deputada federal Coronel Fernanda, ao jornalista e editor, Aldo Rebelo, assim como ao vice-presidente sul da entidade, Fernando Ferri.

