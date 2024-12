Saúde Bucal de Alta Floresta é destaque e recebe homenagem do Conselho Regional de Odontologia

No dia 9 de dezembro, em Cuiabá, Alta Floresta recebeu uma importante homenagem do Conselho de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT), destacando-se como modelo inspirador na área de saúde bucal do estado. A premiação foi resultado da Etapa Estadual no Prêmio Nacional de Saúde Bucal, um reconhecimento ao compromisso e à qualidade das políticas públicas inovadoras para melhorar a saúde na rede pública.

Essa é uma iniciativa do Conselho Federal de Odontologia (CFO), em parceria com o Conselho Regional de Odontologia (CRO-MT). Esse reconhecimento é o resultado dos esforços e dedicação da equipe da Saúde Bucal que atua em favor da nossa população e considerando as políticas públicas que são desenvolvidas em Alta Floresta, que, além de humanizar o atendimento, também estão alcançando excelentes resultados.

De acordo com a coordenação do setor de Saúde Bucal, o índice de cárie no município diminuiu, saindo de 5.71%, em 1997, para 2.01%, em 2023. Em 2024, foi reegistrado até o mês de novembro, os números da Saúde Bucal são expressivos, sendo 29.699 pacientes atendidos, 73.960 procedimentos individuais, 24.870 procedimentos coletivos, 7.148 aplicações de flúor, 7.417 escovações supervisionadas e 130 palestras.

Fabio Bonadeu, com informações do DSB