Assistência Social e Cidadania proporciona momento de lazer para famílias atendidas no PAIF

Na quinta-feira, dia 12 de dezembro, a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou confraternização no CRAS Conviver, localizado na Rua E1. O trabalho faz parte das ações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

Foi realizado um café da tarde, além da distribuição de brinquedos para as crianças, que foram doados pela empresa Agromotor. O PAIF é um serviço do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que visa apoiar famílias em situação de vulnerabilidade social, que no âmbito municipal é executado pela Secretaria de Assistência Social.

Além do PAIF, em Alta Floresta, as famílias atendidas pelos profissionais da rede de proteção social, têm à disposição uma série de serviços visando o bem-estar. São serviços que levam orientação e qualificação.

Todos esses trabalhos tem como alicerce o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que é uma política pública macro, que organiza a assistência social no território brasileiro, oferecendo proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos.

O SUAS tem como objetivo garantir o apoio a indivíduos, famílias e comunidades para que possam enfrentar suas dificuldades. O sistema atua por meio de serviços, programas, projetos e benefícios, e está organizado por níveis de proteção e complexidade, e foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), de 1993.

A primeira-dama, Vilma Gamba; a secretária de Assistência Social, Mariney Munhoz; colaboradores da empresa Agromtor; além de servidores públicas estiveram presentes no café da tarde com as famílias que são atendidas.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação