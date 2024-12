Elói Luiz Almeida: Um legado de dedicação e trabalho por Alta Floresta

A cidade de Alta Floresta está de luto com o falecimento de Elói Luiz Almeida, ocorrido na tarde desta segunda-feira, 16 de dezembro. Natural de Diamantino, no estado de Minas Gerais, Elói residia em Alta Floresta há 43 anos.

Pioneiro do município, Elói era pai de Eloir e Eliane, além de avô de dois netos Cairo e Marina. Antes de se estabelecer em Alta Floresta, atuou como gerente da empresa Expresso Maringá por 23 anos.

Apaixonado por Alta Floresta, Elói tornou-se uma figura pública, atuando diretamente para o desenvolvimento econômico e social da cidade. Foi prefeito de 1988 a 1992. Além de comandar o Poder Executivo, também foi suplente de Senador.

A política era uma de suas grandes paixões, e foi por meio dela que contribuiu significativamente para o crescimento de Alta Floresta. No município, ocupou diversos cargos, como secretário de Infraestrutura, secretário de Agricultura, Indústria e Comércio, e, na gestão atual, foi secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, onde obteve resultados expressivos e fortaleceu alianças institucionais importantes com instituições de ensino, como o Senai e o Sesi.

Elói era um político respeitado, e em 2016, recebeu a Moção de Congratulações do então vereador Emerson Sais Machado. Sua influência, no entanto, não se limitava a Alta Floresta, sendo reconhecido e respeitado em todo o estado de Mato Grosso.

Almeida deixa um legado de trabalho, dedicação e esforço por Alta Floresta. Sua trajetória serve como exemplo, pois, mesmo diante das dificuldades, nunca abandonou suas origens e princípios.

Em respeito à memória do ex-prefeito, através do Decreto Municipal nº 325/2024, está decretado Luto Oficial de cinco dias, e amanhã, dia 17 de dezembro, não haverá expediente no Paço Municipal.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação