“Vigia Mais MT é modelo de integração e tecnologia que serve de exemplo para todo país”, afirma secretário nacional

Ligado ao Ministério da Segurança, gestor conheceu de perto o programa de videomonitoramento do Governo de Mato Grosso em visita à sede da Sesp, nesta terça-feira (24)

O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubbo, afirmou que o Vigia Mais MT é um exemplo de programa para todo o país. Ele visitou à sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), em Cuiabá, nesta terça-feira (24.6).

“Esse modelo de comando e controle aliado à tecnologia é impressionante. A expansão dessa estrutura mostra o quanto o ser humano, trabalhando em conjunto com a tecnologia, pode alcançar grandes resultados”, afirmou.

Durante a visita técnica, Sarrubbo conheceu de perto o programa de videomonitoramento e acompanhou uma apresentação detalhada sobre o funcionamento do sistema, incluindo os investimentos, uso de reconhecimento facial, leitura automática de placas de veículos e integração com forças de segurança em tempo real.

“Esse é um projeto que deve ser replicado Brasil afora”, completou o secretário nacional, que esteve em Cuiabá para a entrega de equipamentos à Polícia Militar.

A visita foi acompanhada pelo secretário de Estado de Segurança Pública, coronel César Roveri, que destacou a importância do reconhecimento por parte do Governo Federal. “O Vigia Mais MT foi muito estudado antes de ser lançado. É um projeto robusto, fruto de trabalho conjunto, e ficamos felizes com essa visita e com o reconhecimento. Isso engrandece o esforço das nossas equipes”, apontou.

Além de Roveri, participaram do encontro o secretário-adjunto de Integração Operacional, coronel Fernando Augustinho; o secretário adjunto de Inteligência, delegado Valter Furtado; o chefe de gabinete, tenente-coronel Alencar; o tenente Leandro Alves, responsável pela apresentação técnica do projeto, e outros membros da equipe da Sesp.

Vigia Mais MT

Criado pelo Governo de Mato Grosso há dois anos, o programa Vigia Mais MT já conta com a adesão de 128 municípios e alcança resultados expressivos no reforço à segurança pública por meio do videomonitoramento.

Até o momento, 17.835 câmeras foram entregues, das quais 13.600 já estão em pleno funcionamento, integradas ao sistema.

Além das administrações municipais, o programa também envolve a participação de 89 associações e sindicatos com registro em CNPJ, mais de 370 escolas estaduais, cinco secretarias de Estado e uma autarquia.

O sistema conta com câmeras fixas, speed dome e OCRs, capazes de ler placas de veículos em um raio de até 2,5 quilômetros. A partir da instalação dos equipamentos, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), os gestores e policiais têm acesso às imagens captadas e podem acompanhá-las em tempo real, cada um dentro do seu âmbito de atuação.

*Sob supervisão de Fabiana Mendes

Maria Klara Duque* | Sesp-MT