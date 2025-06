Desenvolve MT apresenta linhas de crédito para empresários da indústria

Acesso ao crédito e novas oportunidades de negócios estiveram entre os principais temas discutidos

Empresários dos setores têxtil, confecção, madeira, móveis e metalmecânica conheceram as opções de crédito oferecidas pela Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, voltadas para impulsionar o crescimento e a competitividade dos seus negócios.

O encontro foi realizado na noite de terça-feira (24.6), em Cuiabá, na sede da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt) e reuniu mais de 30 empresários com objetivo de fomentar a economia local e apoiar o desenvolvimento das empresas locais.

A iniciativa é fruto da parceria entre a Fiemt por meio do Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi) e a Desenvolve MT, que vêm promovendo encontros para orientar o setor empresarial sobre acesso ao crédito.

Na oportunidade, a assessora técnica da Desenvolve MT. Ava Clair apresentou as oportunidades de crédito com foco em investimentos para aquisição de maquinários, construção e reforma de instalações industriais, além de garantias e condições para acesso ao financiamento.

“Apresentamos as soluções de crédito com foco no fortalecimento da indústria local. É uma oportunidade para que o empresário conheça alternativas acessíveis e seguras de financiamento, que contribuam diretamente para o crescimento e modernização do seu negócio”, destacou Ava Clair.

Para a gerente de relacionamento setorial da Fiemt, a parceria é uma ponte entre o empresário e as soluções que ele precisa para evoluir. “Nosso papel, da Fiemt e do Sebrae, por meio do NAC, é traduzir o universo financeiro para a realidade das micro e pequenas indústrias, facilitando o acesso a recursos que geram inovação, competitividade e empregos. Com orientação técnica e parcerias estratégicas, mostramos que é possível crescer com planejamento e crédito bem utilizado”, afirmou, Ribê Souza.

No próximo dia 01 de julho, o encontro acontece com os empresários de Sinop, região Norte do Estado, que terão a oportunidade de conhecer as linhas de créditos da Desenvolve MT.



Livia Rabani | Desenvolve MT