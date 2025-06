Vigilância Ambiental realiza ação preventiva contra a dengue na região da Pista Nova

A equipe do departamento de Vigilância Ambiental intensificou recentemente as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti na região conhecida como Pista Nova, em Floresta. A iniciativa foi motivada pelo surgimento de casos prováveis de dengue na localidade.

Durante a operação, os agentes realizaram vistorias em quintais de residências e aplicaram o bloqueio químico (borrifação) com o objetivo de conter a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Segundo Edson Alves Rodrigues, Assessor de Saúde Pública, a colaboração da comunidade é essencial para o sucesso das ações: “O combate à dengue não é responsabilidade apenas do poder público. Cada morador tem um papel fundamental nesse processo. Eliminar criadouros do mosquito é uma atitude simples que salva vidas.”

A Vigilância Ambiental reforça a orientação à população da área: manter os quintais limpos, eliminar qualquer tipo de recipiente que possa acumular água parada, higienizar bebedouros de animais com frequência e evitar deixar baldes, tambores ou reservatórios similares com água por mais de cinco dias consecutivos. Também é essencial vedar caixas d’água, fossas e poços.

Com essas medidas, é possível evitar a formação de novos focos do mosquito e reduzir significativamente o risco de novas infecções. A conscientização e o engajamento da população seguem sendo os principais aliados no enfrentamento às arboviroses no município.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação