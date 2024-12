Divulgada décima sétima edição do Boletim Agrometeorológico

Foi divulgado pela Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), Laboratório GeoPaisagem, em parceria com a Prefeitura de Alta Floresta, Rádio Progresso e NAFA, a décima sétima edição do Boletim Agrometeorológico. Segue o boletim em anexo.

O documento é referente ao período de janeiro a novembro de 2024, e tem como objetivo apresentar informações agrometeorológicas que contribuem diretamente as atividades agropecuárias de Alta Floresta e região, fornecendo informações que auxiliam na tomada de decisão dos agricultores e demais pessoas envolvidas com o meio rural.

O boletim traz informações estratégicas como precipitação pluviométrica, temperatura do ar, umidade do ar, balanço hídrico climatológico, cotações e previsões de chuva pelo INMET. De acordo com a UNEMAT, este é um Projeto de Extensão que tornou-se uma ferramenta aos produtores rurais, oficializado através da Portaria nº 1.795/2023.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação