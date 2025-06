Servidores da Seduc participam do Encontro Mato-Grossense do PNAE e destacam avanços na alimentação escolar

Evento reúne gestores escolares, nutricionistas, agricultores familiares, e merendeiras

Com o compromisso de fortalecer políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional nas escolas, servidores da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc) participam, nesta quarta e quinta-feira (25 e 26.6), do Encontro Mato-Grossense do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

O evento acontece no Hotel Hits Pantanal, em Várzea Grande, reunindo cerca de 600 participantes, entre gestores escolares, nutricionistas, representantes de conselhos, agricultores familiares e mais de 350 profissionais do Apoio Administrativo Educacional (merendeiras) da rede estadual e municipal.

Presente na abertura do evento, o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, reforçou o compromisso da gestão com a qualidade da alimentação escolar.

Ele destacou que a rede estadual oferece até duas refeições diárias nas escolas de ensino regular e até cinco nas de ensino integral. “Investimos R$ 160 milhões em 2025, dos quais mais de 76% são recursos próprios. Isso reflete nosso esforço para garantir refeições saudáveis e um ambiente propício ao aprendizado”, afirmou.

Segundo o secretário, essa medida, além de garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes, contribuiu para o aumento da permanência desses na escola e para a melhoria do desempenho escolar.

“Com o aumento dos recursos foi possível ampliar a oferta de alimentos, especialmente frutas, verduras, laticínios e peixe nos cardápios escolares. Essa mudança impulsionou a aquisição de produtos da agricultura familiar e, através do Sistema de Gestão da Seduc, foi apurado este crescimento registrado em 2024”, ressaltou Alan Porto.

Em Várzea Grande, por exemplo, segundo dados da gestão municipal, cerca de 35 mil famílias estão em extrema vulnerabilidade e possuem renda mensal de apenas R$208,00. Para muitas delas a única refeição do dia é a alimentação escolar”, comentou a prefeita Flávia Moretti.

Boas práticas

Durante o encontro, os representantes da Seduc apresentaram projetos de destaque da rede estadual, como o SuperChef da Educação, voltado à qualificação e valorização das merendeiras.

“Esse projeto mostra que a alimentação escolar vai além da cozinha. Ela transforma vidas, promove saúde e também é uma ferramenta pedagógica”, destacou a nutricionista Dayane Freitas Coelho, da equipe técnica da Seduc.

Outro ponto de destaque foi a participação da nutricionista Lízia Penido, responsável por apresentar os resultados da ampliação das compras da agricultura familiar pela Seduc.

“Com planejamento, conseguimos garantir alimentos mais frescos e saudáveis nas escolas e, ao mesmo tempo, fomentar a economia local”, explicou Lízia.

O Encontro Mato-Grossense do PNAE também contou com a presença de palestrantes de renome nacional, como o professor Alcyr Viana, especialista em gastronomia sustentável, e a professora Thais Salema, que destacou o papel das merendeiras como educadoras populares.

Experiências premiadas em Mato Grosso como o “Clube de Saúde”, de Nova Santa Helena, e a “Cozinha Escolar para Celíacos”, em Várzea Grande, foram compartilhadas como referência para outras redes.

