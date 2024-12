Delegacia Digital já validou mais de 1,3 mil boletins de ocorrências online

Desde a sua implantação, a nova plataforma de serviços obteve aproximadamente 10 mil acessos

A Delegacia Digital da Polícia Civil de Mato Grosso já validou 1,3 mil ocorrências registradas pela população de forma totalmente online.

Desde a sua implantação, a nova plataforma de serviços obteve aproximadamente 10 mil acessos. A média é de um boletim de ocorrência registrado a cada 12 minutos.

Segundo o coordenador de Tecnologia da Informação da PJC, Fábio Arruda, ao todo já foram mais de 2,6 mil boletins iniciados no portal, porém alguns não foram finalizados pelo comunicante.

“Desde o lançamento do portal, a população tem demonstrado interesse em conhecer os serviços digitais disponíveis na plataforma. Muitos cidadãos iniciaram o registro de boletins de ocorrência, porém, não os concluíram, possivelmente devido ao caráter exploratório do acesso, com o intuito de conhecer as funcionalidades do sistema. Essa interação inicial reflete o interesse no uso da ferramenta, mas também destaca a necessidade de orientações claras e simplificação do processo para incentivar a finalização dos registros”, ressaltou.

A Delegacia Digital busca ampliar o alcance à população tornando o registro de uma ocorrência mais ágil e eficiente ao cidadão, além de ofertar outros serviços digitais oferecidos pela instituição.

Estão disponíveis os registros de boletins de ocorrências, consultas a veículos e telefones, solicitação de medidas protetivas, registros de pessoas desaparecidas, entre outras funcionalidades.

O portal acompanha a evolução da tecnologia, buscando simplificar o acesso da população, reduzindo o tempo de espera nas delegacias, especialmente em áreas mais distantes do estado.

O projeto foi desenvolvido pela equipe da Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Polícia Civil sem custos externos.

Conforme a delegada-geral, Daniela Maidel, além do trabalho investigativo, a instituição não pode deixar de olhar outras necessidades. A Delegacia Digital atende à demanda do cidadão por eficiência.

Como funciona registros de BOs

O acesso ao portal deve ser feito com logins pelo gov.br ou mt.login, o que evita fraudes no processo de registro das ocorrências e garante mais segurança aos usuários e também para a Polícia Civil.

Não é necessário entrar em contato em um número de telefone para a validação dos boletins de ocorrência. A Delegacia Digital tem um prazo para finalização do procedimento e envio do boletim ao e-mail do usuário em até duas horas, sendo também fornecido o número de protocolo do atendimento.

O prazo médio é necessário para que o policial civil possa validar as informações e fazer a filtragem de acordo com a natureza da ocorrência e, ainda, verificar se são necessárias outras informações.

A Delegacia Digital pode ser acessada pelo endereço: https://delegaciadigital.pjc.mt.gov.br

Assessoria | Polícia Civil-MT