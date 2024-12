Princípio de incêndio em subestação elétrica mobiliza Bombeiros na loja Havan de Alta Floresta

No final da tarde deste domingo (08), por volta das 17h45, um princípio de incêndio na sala de máquinas da subestação elétrica da loja Havan de Alta Floresta mobilizou o Corpo de Bombeiros. A guarnição, que realizava Ponto Base no local, foi acionada após um bombeiro civil relatar a presença de fumaça na área técnica.

Imediatamente, os bombeiros desligaram a chave geral de energia e evacuaram clientes e funcionários por precaução. Durante a operação, os militares utilizaram Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR) devido à fumaça tóxica liberada pelo incidente. Após inspeção, foi constatado que parte da fiação elétrica havia derretido devido ao fogo, indicando um defeito no equipamento de energia da subestação como causa do ocorrido.

A assessoria de comunicação da Havan afirmou que o problema não comprometeu as operações da loja, inaugurada no sábado (07) com grande festa e a presença de milhares de visitantes. “A situação foi rapidamente controlada graças à atuação eficiente dos bombeiros e à preparação de nossa equipe de brigadistas. As operações continuam normais,” declarou a empresa em nota.

O episódio, que não deixou vítimas, destacou a importância de protocolos de segurança bem estabelecidos. “Apesar da gravidade potencial, o rápido acionamento do Corpo de Bombeiros e o treinamento do pessoal no local garantiram uma resposta eficaz e evitaram danos maiores”, informou a corporação.

A Havan de Alta Floresta, que é a 11ª unidade no Mato Grosso e possui 9 mil metros quadrados de área construída, foi projetada para ser um ponto de compras e lazer para a região. Mesmo após o susto, a loja segue funcionando normalmente, recebendo os clientes que continuam aproveitando as promoções e atrações do novo empreendimento.

A inauguração, realizada um dia antes, foi marcada por intensa movimentação, o que reforça o impacto positivo da chegada da Havan à cidade. Contudo, o incidente ressalta a necessidade de manutenções preventivas regulares e monitoramento constante em estruturas elétricas para garantir a segurança de todos.

DA REDAÇÃO