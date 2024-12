Alta Floresta é reconhecida com o Selo Ouro no Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada

Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização

Nesta semana, Alta Floresta recebeu o reconhecimento do Selo Ouro do Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC). Esta categoria de reconhecimento foi lançada pelo Governo Federal em 23 de setembro de 2024, por meio do Decreto Federal nº 12.191, de 20 de setembro de 2024.

A iniciativa do MEC visa reconhecer o trabalho das secretarias de Educação no que diz respeito à alfabetização das crianças. “Para nós, é motivo de muita alegria receber esse reconhecimento. Na gestão do prefeito Chico [Gamba], avançamos muito. Ele nos deu apoio, estrutura e respaldo. Mais do que isso, ele confiou em nosso trabalho, e os resultados estão aí”, comemora a secretária de Educação, Lucinéia Martins de Matos Mazzoni.

Em Alta Floresta, quando conversamos em Educação, estamos falando em planejamento. Além dos avanços notórios do Alfabetiza Alta Floresta, que foi uma inovação, trazendo o método de alfabetização IntrAact Brasil o qual teve início em nosso município e que está ganhando o Brasil, os investimentos na Educação não param.

Nos últimos quatro anos, a Administração Municipal renovou toda a sua frota escolar. “Antes, tínhamos ônibus terceirizados, mas hoje nossa frota é 100% do município, algo inédito em Alta Floresta”, lembra a secretária.

Outro ponto importante é a alimentação escolar, que também é destaque em Alta Floresta. “Hoje, temos uma alimentação rica em nutrientes e balanceada. Temos esse cuidado com nossas crianças”, explica Lucinéia.

É importante lembrar que o município adquiriu ilhas de self-service, proporcionando liberdade ao aluno na hora de se servir. E, claro, não podemos deixar de citar a construção de três novas escolas: uma no Jardim das Oliveiras [Semente do Saber], Anjo da Guarda [bairro Cidade Alta], além da retomada da Escola Municipal Trenzinho Mágico, que inclusive estava abandonada há vários anos e que foi finaliza com recursos próprios.

“Quando falamos de Educação em Alta Floresta, estamos falando de ações multidisciplinares, que envolvem o ambiente da sala de aula, mas que vão além. Nosso cuidado começa no transporte dos alunos. Enquanto gestora da Educação, estou muito feliz por tudo isso. Mas preciso agradecer a toda a equipe da Secretaria de Educação, que entendeu nossa filosofia de trabalho, e, principalmente, ao nosso prefeito Chico Gamba, que, com certeza, sem ele nada disso seria possível”, o qual temos o orgulho de chamá-lo de guardião da Educação.

Lucinéia finaliza dizendo que ainda há muito trabalho a ser feito mas, já não estamos no mesmo lugar. “Alcançamos esse reconhecimento do Governo Federal, porém nosso trabalho não para. Queremos e vamos continuar melhorando, porque nossas famílias e nossas crianças merecem. Todo esse esforço foi feito com um único pensamento: Toda criança importa”, finaliza.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação