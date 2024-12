Prefeitura de Apiacás acendeu as Luzes de Natal e marca o início da Natal Iluminado 2024

Na noite deste último domingo (08) foi realizada pela Prefeitura Municipal de Apiacás a tradicional cerimônia de acendimento das Luzes de Natal, marcando o início das decorações natalinas da cidade. Com o Lago Municipal todo iluminado com luzes coloridas os cidadãos apiacaneses presentes acompanharam a 1ª Cantada de Natal, a apresentação da BAMAP e aproveitaram para registrar inúmeros fotos.

A Cerimônia contou com a presença do prefeito Júlio César, da primeira-dama Karyne, da vice-prefeita Fabiana Pessoa, do juiz da comarca Dr. Lawrence Pereira Midon e dos secretários municipais.

Na sua fala o prefeito, Sr. Júlio, agradeceu o empenho da primeira-dama junto com a Erdilene e o Fabio que foram os grandes organizadores dessa belíssima iluminação de natal. “ Quero aqui em nome da minha esposa Karyne agradecer todos os envolvidos nessa linda decoração de natal, sei que tudo isso foi organizado com muito amor e carinho para que nossa população entre no clima natalino. Não posso deixar de parabenizar nossas crianças pela linda apresentação da 1ª cantada de natal e a BAMAP que como sempre trazendo um show de alegria para nós”. Encerra o prefeito

A vice-prefeita, Sra. Fabiana Pessoa, fez questão de parabenizar a todos, pois realmente tudo foi muito bem organizado. “ Nesse momento tão importante em que celebramos a paz, o amor e a união estamos contando com o apoio imenso da população e de grandes parceiros para o desenvolvimento da nossa querida cidade de Apiacás. Hoje, Apiacás brilha e, continuará sendo iluminado e abençoado em 2025.” Afirma a vice-prefeita.

Assessoria de imprensa: Driely Melo