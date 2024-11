SES promove ações da campanha Novembro Roxo em municípios de MT

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Coordenadoria de Promoção e Humanização da Saúde, promove diversas ações em alusão ao Dia Mundial da Prematuridade, celebrado em 17 de novembro, como parte da campanha Novembro Roxo.

Até o dia 31 de novembro, estarão abertas as inscrições para a Agenda Única do Novembro Roxo, um espaço virtual que organiza atividades em diversos municípios de Mato Grosso.

O nutricionista e integrante da equipe de Promoção da Amamentação e Alimentação Complementar Saudável da SES, Rodrigo Carvalho, explicou que a Agenda Única é uma ferramenta pensada para organizar os eventos que serão realizados no Estado.

“A Agenda Única é um instrumento criado pela SES, em que desenvolvemos um formulário eletrônico e, por meio dele, criamos o mapa das ações que vão acontecer nos municípios de Mato Grosso. Lá consta o nome do evento, o local, a data, a cidade e até mesmo se eles irão realizar alguma ação específica além das palestras”, disse.

As ações programadas incluem palestras em hospitais, campanhas nas redes sociais, orientações e cartilhas para mães, além de doação de frascos de vidro para armazenamento de leite materno.

O objetivo é discutir a prematuridade, levantar debates e conscientizar as pessoas sobre o tema, especialmente as mães e famílias que têm ou podem ter um bebê prematuro.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, um bebê é considerado prematuro se nasce antes de 37 semanas de gestação.

Rodrigo ainda explicou que a prematuridade deve ser discutida o ano todo, mas especialmente em novembro, para levantar o debate sobre a temática, de forma que o assunto tenha cada vez mais relevância, no mês da campanha Novembro Roxo.

“O foco é principalmente o diálogo com as mães e famílias que têm ou que possam ter eventualmente um bebê prematuro. Esse é o momento de enfatizar as informações sobre partos prematuros, suas causas e consequências”, concluiu.

Assessoria SES-MT